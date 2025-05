Francúzsko prisľúbilo 10 miliónov eur na opravu krytu v Černobyle

Londýn 14. mája (TASR) - Francúzsko prispeje čiastkou desať miliónov eur na opravu betónového sarkofágu chrániaceho zvyšky štvrtého reaktorového bloku bývalej jadrovej elektrárne v Černobyle, do ktorého pred časom narazil údajne ruský dron. Sumu, ktorú prisľúbilo Francúzsko, oznámili na výročnej konferencii Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) v Londýne, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Ukrajina obviňuje Rusko, že pri útoku v noci na 14. februára použilo dron s vysoko výbušnou hlavicou, ktorý zasiahol kryt 4. energetického bloku odstavenej elektrárne Černobyľ. Radiácia v jej okolí sa po poškodení sarkofágu nezvýšila. Britský denník The Guardian tvrdí, že opravy by mohli vyjsť na desiatky miliónov eur, podľa EBOR je však ešte skoro na presné vyčíslenie nákladov.



Černobyľská elektráreň sa 26. apríla 1986 stala dejiskom jednej z najhorších jadrových katastrof v dejinách. Definitívne bola odstavená v decembri 2000. Bezprostredne po napadnutí Ukrajiny vo februári 2022 okupovali elektráreň ruskí vojaci. Opustili ju v apríli 2022 a Ukrajina ju odvtedy udržuje pod osobitnou vojenskou kontrolou.



Francúzsko po februárovom incidente ponúklo finančné prostriedky „na podporu obnovy kľúčových funkcií“ betónového sarkofágu. Vo vyhlásení EBOR sa uvádza, že prisľúbené peniaze „podporia opatrenia na opravu vonkajšieho opláštenia s cieľom zastaviť vnikanie vody.



Zásah dronom podľa európskej banky znemožnil fungovanie systémov, ktoré mali zabezpečiť 100-ročnú životnosť krytu, a výrazne zvýšil riziko ďalšieho zhoršovania stavu, ak by nebol urýchlene núdzovo opravený.



„Z dlhodobého hľadiska sa vykonajú práce na obnovení základnej funkčnosti zariadenia, aby sa minimalizovalo uvoľňovanie ďalšieho kontaminovaného prachu do životného prostredia,“ dodala banka.



Príspevok Francúzska sa pripíše na medzinárodný účet určený pre Černobyľ a spravovaný bankou EBOR, na ktorom bolo predtým 25 miliónov eur. Paríž uviedol, že záväzok svedčí o dlhodobej francúzskej podpore Ukrajiny a dúfa, že bude podnetom pre prísľuby od ďalších krajín.