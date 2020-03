Proces v prípade útoku na časopis Charlie Hebdo odložili

Paríž 26. marca (TASR) – Začiatok súdneho procesu so 14 osobami obvinenými z napomáhania džihádistom, ktorí v januári 2015 zaútočili na redakciu satirického časopisu Charlie Hebdo a ďalšie miesta v Paríži, odložili na neurčito v dôsledku pandémie koronavírusu a opatreniam, ktoré na zamedzenie šírenia nákazy prijali vo Francúzsku. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



Sudca, ktorý mal predsedať pojednávaniu pôvodne naplánovanému na 4. mája, vydal nariadenie, v ktorom uviedol, že prísne obmedzenia o domácej izolácii znemožňujú, aby sa na súde v tomto termíne zúčastnili "všetky strany, svedkovia i experti" a aby boli pre nich zaistené nevyhnutné ochranné opatrenia.



Nový termín začiatku procesu nateraz nestanovili, avšak prokuratúra uviedla, že ho zrejme posunú až na jeseň.



Prokuratúra nedávno informovala, že celý proces sa bude nakrúcať. Takáto praktika je vo Francúzsku bežne zakázaná, avšak výnimka platí pre prípady, ktorých archivácia je pre tamojšiu justíciu považovaná za dôležitú, uvádza AFP.



Pri zmienených parížskych útokoch prišlo o život dovedna 17 ľudí. Bratia Chérif a Said Kouachiovci najskôr zabili 7. januára 2015 v kanceláriách Charlie Hebdo 12 ľudí. V priebehu nasledujúcich dvoch dní tretí ozbrojenec Amedy Coulibaly zastrelil mladú policajtku a zabil aj štyroch ľudí v židovskom supermarkete. Všetkých troch ozbrojencov, ktorí sa prihlásili k oddanosti džihádistickým skupinám, zastrelili policajti.



Štrnásti podozriví sú obvinení z poskytnutia logistickej podpory páchateľom. Jedenásti z nich sú momentálne vo väzbe.



Traja ďalší však majú byť súdení v neprítomnosti. Je medzi nimi aj Coulibalyho niekdajšia priateľka Hayat Boumedienneová, o ktorej francúzske úrady tvrdia, že ešte počas útokov odišla do Iraku či Sýrie. Pred spravodlivosťou ušli okrem nej aj ďalší dvaja podozriví, bratia Mohamed a Mehdi Belhoucineoví, ktorí odišli z Francúzska taktiež tesne pred zmienenými útokmi. Podľa dosiaľ nepotvrdených správ všetci traja zahynuli pri náletoch na pozície militantnej organizácie Islamský štát.