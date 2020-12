Francúzska prokuratúra žiada pre Sarkozyho štyri roky väzby

Na archívnej snímke Nicolas Sarkozy. Foto: TASR/AP

Paríž 8. decembra (TASR) - Francúzska prokuratúra žiada súd v Paríži, aby bývalému prezidentovi krajiny Nicolasovi Sarkozymu obvinenému z korupcie vymeral štyri roky väzenia, z toho dva nepodmienečne. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.Rovnaký trest žalobcovia žiadajú tiež pre Sarkozyho dlhoročného advokáta Thierryho Herzoga, ako aj pre prokurátora Gilberta Aziberta.Sarkozy a Herzog čelia obvineniam z korupcie a zvýhodňovania na základe údajného pokusu o podplatenie Aziberta z roku 2014 so zámerom získať tajné informácie o vyšetrovaní financovania predvolebnej kampane.Bývalý prezident to mal oplatiť podporou tohto vysokopostaveného úradníka pri jeho žiadosti o "" pracovnú pozíciu v Monaku. Azibert bol v inkriminovanom čase vedúcim poradcom na najvyššom odvolacom súde Francúzska. Zmienenú prácu v Monaku napokon nedostal.Obvinenia voči Sarkozymu sú založené na nahrávke telefonických konverzácií medzi ním a Herzogom.Sarkozy v pondelok na súde odmietol obvinenia vznesené voči svojej osobe. "" povedal exprezident a vyhlásil, že podnikne "", aby očistil svoje meno.Predpokladá sa, že súdny proces sa skončí vo štvrtok. Obvineným v prípade usvedčenia hrozí až desaťročný pobyt vo väzení a pokuta do jedného milióna eur. Sarkozy, 65-ročný pravičiar, ktorý stál na čele Francúzska v rokoch 2007 - 2012, je prvým lídrom v moderných dejinách krajiny, ktorý sa posadil na lavicu obžalovaných, pripomína AFP.Sarkozy je obvinený aj z prijatia miliónov eur od bývalého líbyjského diktátora Muammara Kaddáfího na svoju predvolebnú kampaň v roku 2007 a prekročenia finančného limitu počas neúspešnej kampane v roku 2012.