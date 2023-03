Protesty vo Francúzsku by mohli mať vplyv na návštevu britského kráľa

Londýn/Paríž 22. marca (TASR) - Protesty vo Francúzsku by mohli mať vplyv na plány nadchádzajúcej štátnej návštevy britského kráľa Karola III. v priebehu budúceho týždňa. V stredu to uviedol zdroj z Buckinghamského paláca, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



"Situáciu pozorne sledujeme a berieme do úvahy odporúčania od britského ministerstva zahraničných vecí a medzinárodného rozvoja i francúzskej strany," uviedol zdroj s tým, že protesty proti dôchodkovej reforme môžu mať vplyv "na logistiku".



Britský kráľ s manželkou Kamilou bude na návšteve Francúzska od 26. do 29. marca. V Paríži sa stretnú s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Karol III. tiež vystúpi s príhovorom pred francúzskym Senátom. Kamila spolu s francúzskou prvou dámou Brigitte Macronovou otvoria výstavu v Musée d'Orsay.



Macronovci organizujú na počesť kráľovského páru štátny banket vo Versaillskom paláci. Karol III. a Kamila navštívia aj mesto Bordeaux na juhozápade Francúzska.



Opoziční poslanci vyzvali Macrona, aby návštevu vzhľadom na pretrvávajúce napätie v krajine zrušil.



Každodenné protesty spolu so štrajkami postihli ropné rafinérie, narušili verejnú dopravu i zber odpadu, a to najmä v metropole Paríž. Odborári a odporcovia dôchodkovej reformy zvolali na štvrtok ďalšie kolo štrajkov a protestov.



Demonštranti sa dostali do zrážok s políciou aj vo Versailles, kde im cestu k honosnému zámku zablokovala poriadková polícia.