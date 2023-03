Vo Francúzsku proti dôchodkovej reforme protestovalo vyše milióna ľudí

Paríž 7. marca (TASR) - Viac ako milión ľudí vyšlo v utorok do ulíc miest vo Francúzsku a zapojilo sa do štrajkov, ktoré narušili dopravu i vyučovanie v školách. Tieto akcie sú namierené proti reforme dôchodkového systému, ktorou sa okrem iného posunie vek odchodu do dôchodku na 64 rokov.



Ako napísala agentúra AFP, v Paríži polícia použila proti radikálne naladeným demonštrantom slzotvorný plyn. K menším potýčkam došlo aj v meste Nantes na západe Francúzska. Celkovo malo viac ako 260 zhromaždení organizovaných odbormi po celej krajine pokojný priebeh, informuje TASR.



Odboroví predáci avizovali, že v utorok - počas najväčšieho dňa akcií v rámci série tohtoročných protestov - doslova "zastavia" život vo Francúzsku. Tento cieľ sa im však nepodarilo dosiahnuť.



Pre štrajk zamestnancov však vypravili len každý piaty regionálny a vysokorýchlostný vlak a parížske metro fungovalo podľa zredukovaného cestovného poriadku. V uliciach hlavného mesta sa tiež začali hromadiť odpadky, keďže do štrajku sa zapojili aj smetiari.



Ministerstvo vnútra v utorok podvečer informovalo, že v celej krajine sa na pouličných protestoch zúčastnilo 1,28 milióna ľudí. Ide tak o jeden z najväčších protestov za posledné desaťročia, ktorý bol o niečo početnejší ako predchádzajúce kolo demonštrácií 31. januára.



Odborový zväz CGT na základe svojej bilancie v utorok informoval o účasti 3,5 milióna ľudí.



AFP vo svojej správe vyslovila predpoklad, že je nepravdepodobné, že najnovšia vlna protestov odradí prezidenta Emmanuela Macrona od dôchodkovej reformy, o ktorej presadenie sa snaží od svojho ho nástupu k moci v roku 2017 s cieľom riešiť deficity financií prognózované na najbližšie desaťročia.



Francúzsky parlament by mal o návrhu zákona o dôchodkovej reforme hlasovať už na budúci týždeň.



Odborári v utorok večer vyzvali, aby sa uskutočnilo stretnutie ich zástupcov s Macronom. Zároveň však ohlásili ďalšie svoje akcie vrátane sobotňajších protestov.



Hoci podľa prieskumu verejnej mienky, ktorý v pondelok zverejnila prieskumná skupina Elabe, sú proti reforme približne dvaja z troch ľudí, zhruba rovnaký počet sa domnieva, že bude prijatá.



Z prieskumov tiež vyplýva, že väčšina opýtaných podporuje štrajkujúcich.



Pred Macronom sa o reformu dôchodkového systému pokúšalo s rôznymi úspechmi niekoľko prezidentov. Diskusiu o zmenách a ich schvaľovanie vždy sprevádzali rozsiahle protesty a štrajky.