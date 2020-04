Prvýkrát od vypuknutia epidémie klesol počet pacientov na JIS

Marseille/Paríž 9. apríla (TASR) – Francúzsko dnes zaznamenalo pokles počtu osôb hospitalizovaných na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Stalo sa tak prvýkrát od vypuknutia epidémie infekčnej choroby COVID-19 vo Francúzsku.



V porovnaní s predchádzajúcim dňom bolo na oddeleniach JIS francúzskych nemocníc o 82 pacientov menej.



Na brífingu v Paríži o tom vo štvrtok večer informoval riaditeľ francúzskeho úradu verejného zdravotníctva Jérôme Salomon, ktorého citovala agentúra AFP.



Za uplynulých 24 hodín chorobe COVID-19 vo Francúzsku podľahlo ďalších 1341 ľudí.



Hospitalizovaných zostáva okolo 30 000 chorých, dodal Salomon, ktorý naliehal na ľudí, aby pokračovali v rešpektovaní vládneho nariadenia o obmedzení pohybu mimo svojho domu či bytu. Vysvetlil, že ak aj možno dúfať "v sploštenie (epidemiologickej) krivky, stále je vysoko, takže treba zostať mimoriadne opatrní" a znásobiť kolektívne úsilie i solidárnosť.



Zdôraznil, že "práve vďaka týmto opatreniam brzdíme epidémiu", ktorá si vo Francúzsku od svojho vypuknutia začiatkom marca vyžiadala už 12 210 obetí. Do tejto bilancie sú zarátané úmrtia v nemocniciach (8 044) a domovoch s opatrovateľskou službou (4166).



Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa vo štvrtok v juhofracúzskom prístavnom meste Marseille stretol s profesorom medicíny, ktorého liečba choroby COVID-19 za pomoci lieku určeného na maláriu vyvolala vo vedeckej obci vo Francúzsku veľkú polemiku.



Profesor Didier Raoult sa s Macronom stretol v priestoroch svojej kliniky špecializujúcej sa na infekčné ochorenia. Macronova návšteva tam nebola vopred ohlásená, uviedol Elyzejský palác.



AFP konštatovala, že časť vedcov a verejnosti považuje Raoulta za spasiteľa, zatiaľ čo iní ho označujú za podvodníka.



Nemenované zdroje v Elyzejskom paláci podľa AFP uviedli, že Macron sa chce pred svojím na Veľkonočný pondelok avizovaným príhovorom k občanom oboznámiť so širokou škálou názorov na prístupy využiteľné pri zvládaní epidémie vyvolanej koronavírusom nového typu.



Očakáva sa, že Macron vo svojom treťom prejave od vypuknutia epidémie oznámi predĺženie platnosti nariadení, ktorými majú obyvatelia krajiny radikálne obmedzené možnosti pohybu mimo svojho domova. Mal by tiež informovať o ďalších opatreniach, ktoré by mali viesť k poklesu smrtnosti na COVID-19.



Raoult tvrdí, že jeho nová štúdia potvrdzuje účinnosť antimalarika chlorochín v boji proti koronavírusu. Raoult, ktorého teóriu prevzal prezident USA Donald Trump, uviedol, že jeho nová štúdia na 80 pacientoch ukázala, že štyria z piatich pacientov liečených týmto liekom mali "priaznivé" výsledky. Už skôr informoval, že po liečbe hydroxychlorochínom a antibiotickým azitromycínom počas šiestich dní vírus zmizol u troch štvrtín pacientov. Tento výskum ešte nebol recenzovaný ani publikovaný v žiadnom lekárskom časopise.