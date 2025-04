Francúzsko: Putinovo veľkonočné prímerie bolo marketingovým ťahom

Paríž 22. apríla (TASR) - Za „marketingový ťah“ označil v utorok šéf francúzskej diplomacie Jean-Noel Barrot veľkonočné prímerie v bojoch na Ukrajine vyhlásené ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Podľa Barrota bol tento krok zameraný na obmäkčenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Prímerie počas Veľkej noci, ktoré (Putin) tak trochu nečakane vyhlásil, bol marketingový ťah zameraný na to, aby prezident Trump nezačal byť netrpezlivý a nahnevaný," povedal francúzsky minister zahraničných vecí pre stanicu FranceInfo deň po tom, čo Rusko po náhlom ukončení spomenutého krehkého prímeria podniklo na Ukrajinu útoky zo vzduchu.



Tie sú podľa AFP v rozpore s Trumpovými nádejami na rozsiahlejšie prímerie medzi oboma stranami konfliktu. Šéf Bieleho domu sa vyjadril, že dohoda by mohla byť dosiahnutá v priebehu tohto týždňa. Predtým však pohrozil, že USA by mohli upustiť od úsilia zaistiť mier v tomto vyše tri roky trvajúcom konflikte v prípade, že nebudú vidieť žiadny pokrok vo vyjednávaní.



Predstavitelia USA, Ukrajiny, Británie a Francúzska sa plánujú tento týždeň stretnúť v Londýne, aby obnovili rokovania o prímerí po minulotýždňovej schôdzke v Paríži, na ktorej sa zúčastnili aj šéf americkej diplomacie Marco Rubio a Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff.