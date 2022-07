Francúzsko repatriovalo z táborov IS v Sýrii 51 žien a detí

Paríž 5. júla (TASR) - Francúzske úrady v utorok repatriovali 51 žien a detí z táborov, ktoré sa nachádzajú v oblastiach Sýrie kontrolovaných kedysi skupinou Islamský štát (IS). Uvádza sa vo vyhlásení francúzskej prokuratúry špecializovanej na boj s terorizmom, o ktorom informovala agentúra AP.



Od územnej porážky Islamského štátu v marci roku 2019 ide o najväčšiu skupinu žien a detí navrátivších sa do Francúzska z táborov na severovýchode Sýrie. Agentúra AP pripomenula, že počet francúzskych občanov, ktorí sa pridali k IS, bol v porovnaní s inými krajinami v Európe vysoký.



Skupinu, ktorá sa do Francúzska vrátila v utorok, tvorilo 16 žien vo veku 22 až 39 rokov a 35 maloletých. Sedem z maloletých prichádza do Francúzska bez sprievodu dospelých.



Okrem dvoch sú všetky ženy v skupine francúzskymi občiankami. Osem žien bolo vzatých do väzby na výsluch a ďalších osem bolo zadržaných na základe zatykača.



Deti boli umiestnené do starostlivosti útvaru na ochranu detí pri súdnom dvore vo Versailles.



Jeden z 35 maloletých je podľa vyhlásenia prokurátora vo vyšetrovacej väzbe pre podozrenie z účasti na aktivitách teroristického zoskupenia. Tento maloletý čoskoro dovŕši 18 rokov, uvádza sa vo vyhlásení.



AP poznamenala, že mnohé európske krajiny sa zdráhali povoliť návrat žien a detí zo Sýrie z obavy, že by sa "obrátili" proti svojej vlasti.



Francúzsko, ktoré bolo od roku 2015 obeťou viacerých teroristických útokov, sa aj na základe tejto svojej skúsenosti k takejto repatriácii stavalo obzvlášť zdržanlivo.