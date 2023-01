Francúzsko repatriovalo ženy a deti z táborov pre džihádistov v Sýrii

Paríž 24. januára (TASR) - Francúzsko repatriovalo na svoje územie 15 žien a 32 detí zadržiavaných vo väzenských táboroch pre džihádistov na severovýchode Sýrie, informovalo v utorok francúzske ministerstvo zahraničných vecí. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



"Maloleté osoby boli odovzdané príslušným úradom, ktoré majú na starosti pomoc deťom, a budú monitorované po zdravotnej a sociálnej stránke," uviedlo ministerstvo vo vyhlásení. Doplnilo, že "dospelých odovzdali príslušným justičným úradom".



V poslednom desaťročí odcestovali tisíce extrémistov z Európy do Sýrie, kde sa stali bojovníkmi v radoch militantnej organizácie Islamský štát (IS). Často ich sprevádzali aj rodiny, aby mohli žiť v samozvanom "kalifáte", ktorý vyhlásili na území dobytom v Iraku a Sýrii.



Tzv. kalifát však v roku 2019 padol a odvtedy je návrat rodinných príslušníkov bojovníkov, ktorých zadržali alebo zabili, pre európske krajiny chúlostivým problémom.



Najnovší návrat príbuzných islamistov sa uskutočnil po nátlaku humanitárnych organizácií a je treťou najrozsiahlejšou repatriáciou Francúzska.



V rámci predchádzajúcej repatriácie vlani v októbri Paríž priviezol do vlasti 15 žien a 40 detí, a v júli 16 matiek a 35 neplnoletých.



Ženy a deti repatriované v utorok žili v tábore Rudž na severovýchode Sýrie pod správou Kurdov, ktorý sa nachádza približne 15 kilometrov od irackej a tureckej hranice.



Francúzske úrady sa poďakovali "miestnej správe na severovýchode Sýrie za spoluprácu, ktorá túto operáciu umožnila".



Utorková operácia prebehla krátko po tom, čo Výbor OSN proti mučeniu odsúdil Paríž za to, že nerepatriuje francúzskych občanov z väzenských táborov na severovýchode Sýrie.