Francúzsko repatriovalo zo Sýrie 25 detí a 10 žien

Paríž 4. júla (TASR) - Do Francúzska sa zo Sýrie vrátilo 25 detí a desať žien s francúzskym občianstvom. Zadržiavali ich tam v táboroch pre džihádistov z Islamského štátu a ich rodiny. TASR prevzala správu z britského denníka The Guardian a agentúry DPA.



Deti boli zverené úradom starostlivosti o maloletých a absolvujú lekárske vyšetrenia, informovalo vo vyhlásení ministerstvo zahraničných vecí. Ženy budú odovzdané justičným orgánom.



V priebehu uplynulého roka Francúzsko vykonalo štyri repatriácie zo sýrskych táborov. Vo Francúzsku platí, že každý dospelý človek, ktorý sa nachádzal na území Iraku a Sýrie v čase, keď ho ovládal Islamský štát (IS), je predmetom súdneho konania.



V poslednom desaťročí odcestovali tisíce extrémistov z Európy do Sýrie, kde sa stali bojovníkmi v radoch militantnej organizácie Islamský štát (IS). Často ich sprevádzali aj rodiny, aby mohli žiť v samozvanom kalifáte na území dobytom v Iraku a Sýrii.



Tisíce prívržencov IS stále žijú v zajateckých táboroch, mnoho z nich v extrémne chudobných podmienkach. Niektoré matky odmietli repatriáciu pre obavy, že ich počas prevozu oddelia od detí.



Naposledy francúzska vláda repatriovala ľudí zo sýrskeho územia v januári tohto roku, keď na územie Francúzska priviezla 35 detí a 16 žien.