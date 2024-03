Francúzsky rezort obrany bude s EDF vyrábať trícium pre jadrové zbrane

Paríž 19. marca (TASR) - Francúzske ministerstvo obrany oznámilo "partnerstvo" so štátnym energetickým gigantom Électricité de France (EDF) na výrobu trícia, "vzácneho a kľúčového plynu pre jadrové zbrane". Informoval o tom v utorok webový denník The Brussels Times s odvolaním sa na tlačovú agentúru Belga.



Spolupráca zahŕňa využitie výkonu dvoch jadrových reaktorov v atómovej elektrárni Civaux v západnom Francúzsku na výrobu trícia. Na projekte sa bude podieľať i Francúzska komisia pre alternatívne energie a atómovú energiu (CEA), uviedlo ministerstvo.



Tento dlhodobý plán nadväzuje na nedávnu návštevu francúzskeho ministra obrany Sébastiena Lecornua v elektrárni Civaux.



Francúzsko je jediným členským štátom Európskej únie, ktorý vlastní jadrové zbrane. Po USA, Rusku a Číne je Francúzsko na štvrtom mieste medzi jadrovými mocnosťami, za ním nasleduje Spojené kráľovstvo.



"Výkon dvoch reaktorov v Civaux sa bude využívať na ožarovanie materiálov obsahujúcich lítium, pričom bude bezo zmien prebiehať aj produkcia elektrickej energie. Po ožiarení sa tieto materiály prenesú do zariadenia CEA na výrobu trícia," spresnil Lecornu.



"O tomto partnerstve sa uvažovalo od 90. rokov. Je súčasťou dlhodobej stratégie," dodal minister. Spoločnosť EDF so sídlom v Paríži chce už na budúci rok uskutočniť test menšieho rozsahu počas jednej z plánovaných odstávok elektrárne Civaux.



Trícium je "ťažko vyrobiteľný plyn, ktorý sa spontánne rozpadá a mizne", zdôraznilo ministerstvo s tým, že "každá zásoba (tohto plynu) sa každých 12 rokov zníži o 50 percent, každých 25 rokov o 75 percent a každé storočie o 99,5 percenta". Preto je nevyhnutná jeho pravidelná produkcia.



Trícium je rádioaktívny izotop vodíka s polčasom rozpadu približne 12,3 roka. Je dôležitou zložkou jadrových zbraní; používa sa napríklad na zvýšenie účinnosti štiepnych bômb a štiepnych fáz vodíkových bômb.