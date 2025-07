Francúzsko: Riziko hladomoru v Gaze je dôsledkom izraelskej blokády

Paríž 23. júla (TASR) - Francúzske ministerstvo zahraničných vecí v stredu vyhlásilo, že podvýživa a riziko hladomoru vo vojnou zničenom Pásme Gazy je dôsledkom izraelskej blokády tohto palestínskeho územia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Izrael tento týždeň zintenzívňuje svoje vojenské operácie v Pásme Gazy, čo podľa hovorcu francúzskeho rezortu diplomacie zhoršuje humanitárnu situáciu. „Je to dôsledkom blokády, ktorú uvalil Izrael,“ konštatoval hovorca.



Francúzsko zároveň odsúdilo rozšírenie izraelskej ofenzívy do centrálnej časti Pásma Gazy, kde evakuačné príkazy zo strany izraelskej armády viedli k vysídleniu desiatok tisíc ľudí v Dajr al-Balah a brzdia prácu mnohých agentúr OSN a medzinárodných mimovládnych organizácií, informuje agentúra Anadolu.



Izrael od 2. marca 11 týždňov blokoval prísun pomoci do Pásma Gazy. Prvú pomoc začal na palestínske územie vpúšťať koncom mája po tom, čo odborníci a humanitárne organizácie varovali pred hladomorom.



Pomoc v Pásme Gazy od 26. mája distribuuje Spojenými štátmi a Izraelom podporovaná Humanitárna nadácia pre Gazu (GHF), ktorej prácu však od začiatku sprevádza chaos a takmer každý deň médiá informujú o úmrtiach ľudí čakajúcich na pomoc, ktorých zastrelili izraelskí vojaci. Takéto útoky si podľa hovorcu Úradu OSN pre ľudské práva vyžiadali viac ako 1000 obetí.



Francúzske ministerstvo zahraničných vecí v stredu odsúdilo aj útoky izraelských síl na Palestínčanov, ktorí sa usilujú získať humanitárnu pomoc.



Úrady evidujú v palestínskej enkláve aj úmrtia spojené s podvýživou. Hladom v Pásme Gazy trpia nielen tamojší obyvatelia, ale aj zamestnanci agentúr OSN, lekári a humanitárni pracovníci.



Francúzsko vyzvalo na okamžité zrušenie všetkých obmedzení týkajúcich sa vstupu humanitárnej pomoci na palestínske územie, aby ju mohli pracovníci bezodkladne rozdávať núdznym.



Okrem toho Francúzsko vyzvalo Izrael, aby umožnil agentúram OSN vykonávať svoju prácu. Zároveň francúzske ministerstvo zopakovalo výzvy na umožnenie prístupu slobodným a nezávislým médiám a zdôraznilo dôležitosť toho, aby novinári mohli dokumentovať a informovať o udalostiach v Pásme Gazy.



Izrael od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023 zakázal zahraničným novinárom vstup na toto územie s výnimkou niekoľkých prípadov, keď sprevádzajú izraelských vojakov.