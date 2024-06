Francúzske Národné združenie zakročilo za antisemitský príspevok

Paríž 19. júna (TASR)- Francúzska krajne pravicová strana Národné združenie (RN) v stredu stiahla podporu pre jedného zo svojich kandidátov v blížiacich sa parlamentných voľbách pre antisemitský príspevok na sociálnej sieti z roku 2018. TASR o tom informuje s odvolaním na správu agentúry AFP.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil predčasné voľby krátko po oznámení, že voľby do Európskeho parlamentu vyhrala vo Francúzsku krajne pravicová RN. Voľby sa budú konať 30. júna a 7. júla.



Joseph Martin sa nachádza na kandidátke RN do Národného zhromaždenia za departement Morbihan na severozápade krajiny. Podľa francúzskych novín Liberation v októbri 2018 na sociálnej sieti napísal, že "plyn priniesol obetiam šoa (holokaustu) spravodlivosť". Príspevok zverejnený na sociálnej sieti X bol v stredu vymazaný.



"Už nemá podporu Národného združenia, je suspendovaný a bude predvolaný s cieľom vylúčenia," potvrdil hovorca RN pre agentúru AFP. Dodal, že na vylúčenie Martina z kandidátky je už neskoro, keďže registrácia kandidátov sa skončila.



Martin kandidoval za RN aj v parlamentných voľbách v roku 2022. V prvom kole získal 15,35 percenta hlasov, no do druhého kola sa mu nepodarilo postúpiť.



Vo Francúzsku žije po Izraeli a USA tretia najväčšia židovská komunita, pripomína AFP.