Rodina Depardieua v liste píše, že sa herec stal terčom sprisahania

Paríž 17. decembra (TASR) - Rodina Gérarda Depardieua v nedeľu odsúdila "bezprecedentné sprisahanie" voči tomuto francúzskemu hercovi, ktorý bol odsúdený zo znásilenia a najnovšie čelí kauze v súvislosti so sexistickými výrokmi. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Samozrejme, že nás často šokujú Gérardove výroky, ale teraz sa z neho stal terč bezprecedentného sprisahania," napísala hercova rodina v liste zverejnenom vo francúzských nedeľnajších novinách Le Journal du Dimanche.



Pribúdajúce obvinenia zo sexuálneho obťažovania, ako aj nedávno zverejnené zábery Depardieua s obscénnymi poznámkami, podnecujú novú diskusiu o sexizme a sexuálnom násilí vo francúzskej kinematografii, píše AFP.



Francúzska ministerka kultúry Rima Abdulová-Malaková tento týždeň povedala, že 74-ročný herec svojim správaní robí Francúzsku hanbu. Potvrdila tiež, že Depardieu by mohol prísť o Rad Čestnej légie, najvyššie francúzske vyznamenanie.



Rodina v liste vyjadrila poľutovanie nad "kolektívnym hnevom" voči hercovi a uviedla, že "v súkromí, so svojimi deťmi, je (Depardieu) mimoriadne skromný, nežný a dokonca prudérny človek".



V sobotu médiá s odvolaním sa na hercových právnikov informovali, že Depardieu dá svoje vyznamenanie k dispozícii ministerke kultúry. Právnici v tlačovej správe ministerku kritizovali, že zasadila dodatočný úder "umierajúcej" prezumpcii neviny.



Kanadská provincia Québec v stredu tiež Depardieuovi odňala svoje najvyššie vyznamenanie. Belgická obec Estaimpuis v sobotu zbavila Depardieua titulu čestného občana, ktorý mu udelila v roku 2013, keď tam žil.



Depardieu viacerým podozreniam zo znásilnenia a sexuálneho obťažovania čelí od roku 2020. Vznieslo ich voči nemu 14 žien, avšak len tri z nich súhlasili s výsluchom na polícii a žiadna z nich ho nezažalovala - obávali sa, že ich tvrdenia nebudú mať žiadnu váhu v porovnaní s hercovým statusom vo francúzskom filmovom priemysle.



Obžalovaný bol dosiaľ len v prípade sexuálneho obťažovania a znásilnenia francúzskej herečky Charlotte Arnouldovej.



Depardieu však všetky obvinenia odmieta. "Nie som násilník ani predátor,“ povedal v rozhovore pre konzervatívny francúzsky denník Le Figaro v októbri tohto roku. "Žiadnu ženu som nikdy neobťažoval," dodal herec, ktorý v súčasnosti žije v Rusku.