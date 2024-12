Francúzsko rokovalo so sýrskym vedením, Taliansko chce spolupracovať

Paríž/Rím/Damask 17. decembra (TASR) - Francúzska delegácia v utorok navštívila Damask. V sýrskej metropole vyzvala predstaviteľov povstaleckých skupín a prechodných vládnych orgánov, aby pokračovali v boji proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS). Ochotu rokovať s novým sýrskym vedením v utorok vyjadrila aj talianska premiérka Giorgia Meloniová. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a ANSA.



Francúzski diplomati v Damasku informovali nové sýrske orgány, že Paríž bude po páde režimu dlhoročného prezidenta Bašára Asada aj naďalej pozorne sledovať bezpečnostnú situáciu v krajine.



Francúzsko bude zároveň pokračovať v boji proti IS a iným teroristickým skupinám a aj naďalej sa bude snažiť zabrániť šíreniu chemických zbraní, ktoré v krajine zostali po zvrhnutí režimu.



Pred posilnením prítomnosti IS v Sýrii po prevzatí moci povstalcami varovali aj Spojené štáty, ktoré už oznámili, že vykonali viacero leteckých útokov na pozície teroristov.



V utorok pád Asada opätovne privítala aj talianska premiérka, podľa ktorej ide o dobrú správu a sýrsky ľud právom oslavuje po viac ako desaťročí občianskej vojny.



Meloniová však vo vystúpení v parlamente upozornila, že "povstalecké sily, ktoré sa (v Sýrii) etablovali, sú heterogénne, majú rôzny pôvod a potenciálne protichodné záujmy".



Upozornila taktiež na fakt, že Taliansko je jedinou krajinou zo zoskupenia G7, ktorá má v Damasku aj naďalej zriadené veľvyslanectvo. Podľa Meloniovej je aj preto Rím pripravený viesť rokovania s novým sýrskym vedením v spolupráci s medzinárodnými partnermi a Európskou úniou.