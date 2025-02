Francúzsko rokuje s Ukrajinou o prístupe k jej nerastným surovinám

Paríž 27. februára (TASR) - Paríž diskutuje s Kyjevom o prístupe k nerastnému bohatstvu Ukrajiny od jesene 2024. V rozhovore pre web Franceinfo to vo štvrtok uviedol francúzsky minister obrany Sébastien Lecornu, píše TASR.



Lecornu objasnil, že francúzsky obranný priemysel bude potrebovať množstvo surovín, ktoré sú "absolútne kľúčové" pre ním vyrábané zbraňové systémy, "a to nie (len) na budúci rok, ale na ďalších 30 alebo 40 rokov". Uviedol, že by chcel, aby Francúzsko "diverzifikovalo" svoj dovoz tohto druhu.



Lecornu vysvetlil, že Francúzsko sa touto témou zaoberá od jesene 2024, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas návštevy Paríža "zahrnul otázku surovín do svojho plánu víťazstva", pričom predložil "niekoľko návrhov nielen Spojeným štátom, ale aj Francúzsku" a ďalším spojencom.



Podľa Lecornua si Zelenskyj a jeho tím uvedomili, že otázka nerastných surovín by v rámci zachovania podpory pre Ukrajinu mohla byť jedným z prvkov "transakcie" so západnými partnermi. "Takže prezident (USA Donald) Trump si to úplne nevymyslel, pretože to urobili samotní Ukrajinci," doplnil francúzsky minister.



Web Franceinfo sumarizoval, že Trump chce, aby Ukrajina umožnila prístup k tzv. vzácnym zeminám a tak splatila pomoc, ktorú od USA dostala od ruskej invázie vo februári 2022. Podľa Lecornua "neprichádza do úvahy", aby Francúzsko žiadalo Ukrajinu o vrátenie peňazí" za pomoc, ktorú Paríž Kyjevu počas vojny poskytol.



Doplnil, že v prípade Francúzska by bol možný taký model spolupráce, keď by ukrajinské spoločnosti ťažili nerastné suroviny, ktorá by potom sprístupnili na trhu prostredníctvom "dohody 50/50". Doplnil, že zatiaľ ide len o nápad, diskusie s Ukrajinou ešte ani zďaleka nie sú ukončené.



"Či sa nám to páči alebo nie, ekonomické otázky sú vždy prepojené s vojenskými, strategickými alebo bezpečnostnými. V každom prípade to platí najmä pre energetiku," vyhlásil Lecornu.



Rozhovor s Lecornuom bol odvysielaný deň pred tým, než sa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, aby dokončili dohodu o prístupe USA k nerastnému bohatstvu Ukrajiny.