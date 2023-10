Francúzsko rokuje so Saudskou Arábiou o predaji stíhačiek Rafale

Paríž 23. októbra (TASR) - Francúzska vláda vedie rozhovory so Saudskou Arábiou o možnom predaji francúzskych stíhačiek Rafale, oznámil v pondelok francúzsky minister obrany Sébastien Lecornu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Lecornu novinárom povedal, že výrobca stíhačiek Rafale, firma Dassault Aviation, rokuje o možnom predaji so Saudskou Arábiou, no neposkytol o záležitosti viac informácií.



Podľa francúzskeho týždenníka La Tribune Dimanche však Saudská Arábia požiadala Dassault Aviation, aby jej do 10. novembra určila cenu za nákup 54 stíhačiek Rafale.



Saudskoarabské letecké sily sú v súčasnosti vybavené prevažne americkými stíhačkami F-15 a stíhačkami Eurofighter, na ktorých výrobe sa podieľajú Británia, Nemecko, Taliansko a Španielsko.



Dvojmotorové viacúčelové stíhacie lietadlá Rafale sú najpredávanejším artiklom francúzskeho zbrojného priemyslu a aj vďaka nim dosiahlo Francúzsko vlani rekordný vývoz zbraní.



Francúzsko je po Spojených štátoch a Rusku tretím najväčším vývozcom zbraní na svete. Vlani napríklad predalo 80 stíhačiek Rafale Spojeným arabským emirátom za odhadovanú cenu 16 miliárd eur. Polovicu všetkých doposiaľ vyrobených stíhačiek Rafale predalo Francúzsko do zahraničia.



Neziskové organizácie však Francúzsko často kritizujú za to, že dodáva zbrane aj do krajín, v ktorých podľa nich vládnu autoritárske režimy. Aj Saudská Arábia, ktorá už je beztak významným kupcom francúzskych zbraní, je pravidelne obviňovaná z porušovania ľudských práv.



Francúzske ministerstvo obrany však vlani uviedlo, že Francúzsko rešpektuje svoje medzinárodné záväzky a vývoz zbraní je podriadený veľmi prísnym pravidlám a exportným kontrolám.