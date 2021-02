Francúzsko rozširuje opatrenia v oblasti na hranici s Nemeckom

Paríž 25. februára (TASR) - Francúzsko sa pre alarmujúcu mieru infekcie koronavírusom v regióne rozhodlo sprísniť opatrenia pri vstupe do krajiny v departemente Moselle na východnej hranici s Nemeckom. Od 1. marca sa tam budú musieť ľudia, ktorí necestujú za prácou, pri prekročení hranice preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín, oznámila vo štvrtok francúzska vláda. Informovala o tom agentúra DPA.



Francúzsky minister zdravotníctva Olivier Véran a minister pre európske záležitosti Clément Beaune uviedli, že v posledných dňoch viedli s nemeckou stranou v tejto veci rozhovory. "Na oboch stranách hranice máme spoločný cieľ zachovať slobodu pohybu a umožniť cezhraničným pracovníkom vykonávať ich profesionálne činnosti," uviedli vo vyhlásení.



Na monitorovanie opatrení by teraz mohli v oblasti nasadiť väčší počet spoločných francúzsko-nemeckých policajných hliadok. Podľa vyhlásenia je tiež potrebné posilniť možnosti práce na diaľku. Doteraz pri vstupe do Francúzska všeobecne platí povinnosť predložiť negatívny test na koronavírus, avšak s mnohými výnimkami.



Departement Moselle susedí so západonemeckými spolkovými krajinami Sársko a Porýnie-Falcko. Počas posledných niekoľkých týždňov narástlo v regióne znepokojenie nad situáciou v súvislosti s pandémiou, najmä v dôsledku výskytu variantov koronavírusu.



Nemecko zaviedlo hraničné kontroly od polovice marca do polovice mája 2020, v niektorých prípadoch vtedy dokonca uzavrelo hraničné priechody.