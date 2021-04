Francúzsko ruší letecké spojenia s Brazíliou

Paríž 13. apríla (TASR) - Francúzsko od stredy pozastavuje všetky lety z Brazílie z dôvodu rastúcich obáv z obzvlášť nákazlivého brazílskeho variantu koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom v utorok agentúra AP.



"Berieme na vedomie, že situácia sa zhoršuje, a tak sme sa rozhodli pozastaviť všetky lety medzi Francúzskom a Brazíliou až do odvolania," povedal francúzsky premiér Jean Castex. Pripomenul, že cestujúci prichádzajúci z Brazílie doteraz museli pred odletom predložiť negatívny test a po prílete do Francúzska absolvovať desaťdňovú karanténu. Zdravotnícki experti však vládu žiadali, aby pozastavila lety s cieľom ešte viac obmedziť možné šírenie nákazy.



Kancelária francúzskeho premiéra oznámila, že opatrenie o zastavení letov vstúpi do platnosti od stredy. Francúzsky národný letecký dopravca Air France zrušil všetky svoje lety medzi Francúzskom a Brazíliou naplánované na stredu a oznámil, že ďalší letový plán bude závisieť od pokynov vlády.



Francúzsko od začiatku pandémie zaznamenalo 5,1 milióna prípadov korovanírusu, čo je najvyšší počet v Európe, a zaznamenalo viac ako 99.000 úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19, píše AP. Krajina na celom území zaviedla opatrenia obmedzujúce cestovanie a voľný pohyb osôb a takisto platí aj nočný zákaz vychádzania.