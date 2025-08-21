< sekcia Zahraničie
Francúzsko: Ruské útoky svedčia o nedostatku vôle viesť rokovania
Rusko v noci zaútočilo až 574 dronmi a 40 raketami na viaceré západoukrajinské mestá. Jednu obeť hlásia z mesta Ľvov a Rusko významne poškodilo aj továreň amerického výrobcu elektroniky v Mukačeve.
Autor TASR
Paríž 21. augusta (TASR) - Francúzsko vo štvrtok odsúdilo ruské nočné vzdušné útoky na Ukrajinu. Moskva nimi podľa Paríža prejavuje „neochotu vážne sa zapojiť do mierových rokovaní“. Nočné útoky tiež označilo za „najmasívnejšie za uplynulý mesiac“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Hoci Rusko tvrdí, že je pripravené rokovať, pokračuje vo svojich smrtiacich útokoch na ukrajinskom území, pričom na obytné oblasti vypálilo 574 dronov a 40 rakiet,“ uvádza sa vo vyhlásení francúzskeho ministerstva zahraničných vecí.
Tieto útoky „opäť poukazujú na potrebu ukončiť zabíjanie a udržať a zintenzívniť tlak na Rusko“, uviedlo ministerstvo, ktoré zároveň podporilo iniciatívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa podľa neho zasadzuje za „spravodlivý a trvalý mier“.
