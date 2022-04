Francúzsko: Rusko by mohlo obnoviť ofenzívu v Donbase do desiatich dní

Paríž 13. apríla (TASR) - Ruská armáda sa pripravuje na rozsiahlu ofenzívu na východe Ukrajiny, ktorá by sa mohla začať zrejme už do desiatich dní. V stredu to uviedol hovorca francúzskej armády Pascal Lanni, ktorého citovala televízia CNN.



"V priebehu niekoľkých nasledujúcich dní, možno už o desať dní, by Rusko mohlo obnoviť svoje úsilie o dobytie Doneckej a Luhanskej oblasti rozsiahlou ofenzívou," povedal Lanni novinárom. Podľa neho by ruská armáda chcela zatlačiť ukrajinské jednotky až k rieke Dneper, pokiaľ jej to jej vojenské kapacity dovolia.



Hovorca ďalej uviedol, že ruské sily uskutočňujú nálety a bombardovanie na Ukrajine nielen s cieľom "oslabiť súdržnosť ukrajinského obranného systému", ale aj narušiť logistické operácie ukrajinskej armády. To podľa neho vysvetľuje, prečo ruské jednotky "totálne zničili" letisko v meste Dnipro.



Paríž však v súčasnosti predpokladá, že zatiaľ nedošlo k "žiadnemu významnému pokroku", pokiaľ ide o územné zisky ruských síl na východe Ukrajiny.