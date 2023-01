Francúzsko s Austráliou budú Ukrajine dodávať delostreleckú muníciu

Paríž 30. januára (TASR) - Francúzsko bude spolu s Austráliou dodávať Ukrajine delostrelecké náboje kalibru 155 mm. Oznámili to v pondelok spoločne ministri obrany oboch týchto krajín - francúzsky Sébastien Lecornu a austrálsky Richard Marles. TASR o tom informuje na základe správy francúzskej tlačovej agentúry AFP.



Lecornu povedal, že "niekoľko tisíc 155 milimetrových nábojov" vyrobí francúzsky dodávateľ Nexter, zatiaľ čo Austrália bude dodávať strelný prach. Marles vyčíslil spoločný projekt na niekoľko miliónov dolárov.



Takáto dodávka munície zapadá podľa austrálskeho ministra do "pretrvávajúcej úrovne podpory, akú Francúzsko aj Austrália poskytujú Ukrajine", aby sa uistili v tom, že bude schopná odolávať Rusku a aj ukončiť vojnu za stanovenia si "vlastných podmienok".



Lecornu povedal, že prvé dodávky tejto munície sú plánované v prvom štvrťroku tohto roka.



Zmienená munícia - 155-milimetrové náboje - sa využíva v rôznych typoch delostreleckých zbraní, aké Ukrajine poslali západné krajiny, vrátane francúzskych samohybných húfnic Caesar, britských húfnic M777 či nemeckých samohybných húfnic Panzerhaubitze 2000.



Obaja ministri obrany sa stretli v Paríži spoločne s ministerkami zahraničných vecí svojich krajín, a to francúzskou Catherine Colonnovou a austrálskou Penny Wongovou. Stretnutie sa uskutočnilo v rámci snáh o obnovu spolupráce Francúzska s Austráliou, približuje AFP.



K napätiu v bilaterálnych vzťahoch týchto krajín došlo po tom, ako Canberra podpísala v septembri 2021 bezpečnostný pakt AUKUS s Britániou a USA, zahŕňajúci vzájomnú výmenu spravodajských informácií.



Austrália vďaka paktu získala prístup k tajným technológiám, ktoré jej umožnia vyrobiť vlastné ponorky na jadrový pohon. V dôsledku toho však zrušila zmluvu na nákup naftových ponoriek s francúzskou firmou Naval Group, pripomína AFP.