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Francúzsko sa chce pri opatreniach v horúčavách inšpirovať Španielskom
Minister pripustil, že Francúzsko by mohlo – rovnako ako Španielsko – zaviesť tzv. intenzívne pracovné dni.
Autor TASR
Paríž 29. júna (TASR) - Francúzsky minister práce Jean-Pierre Farandou chce so sociálnymi partnermi uskutočniť niekoľkodňovú „študijnú cestu“ do Španielska. Ako dôvod uviedol, že si treba uvedomiť, že sa Francúzsko v lete klimaticky začína podobať na Španielsko, informoval spravodajský web France Info, píše TASR.
„Musíme ísť“ do Madridu na dva alebo tri dni a oboznámiť sa s rozhodnutiami, ktoré tam prijali, a zistiť, či sú s ich výsledkami spokojní.
Minister pripustil, že Francúzsko by mohlo – rovnako ako Španielsko – zaviesť tzv. intenzívne pracovné dni (jornada intensiva), ktoré by vynechaním obedňajšej prestávky umožnili pracujúcim začať a skončiť prácu skôr. Od svojho južného suseda by sa mohlo inšpirovať aj v oblasti kolektívnych zmlúv, uviedol minister s tým, že v Španielsku je vopred dohodnuté, že počas vĺn horúčav sa v najteplejších hodinách nepracuje.
Farandou zároveň vyzval, aby sa francúzska spoločnosť prispôsobila „dlhším vlnám horúčav, ktoré sa v roku začínajú skôr“. Zasadzuje sa aj za prehodnotenie harmonogramu športových a kultúrnych podujatí vrátane festivalov, aby sa predišlo ich rušeniu v dôsledku extrémnych horúčav. To isté sa týka aj stavebných projektov.
Diskusiu o týchto otázkach začne vláda so sociálnymi partnermi v septembri, dodal server France Info.
Minister Farandou je však rozhodne proti tzv. klimatickej dovolenke. Poukázal na to, že v Španielsku bola zavedená v lete 2024 počas katastrofálnych povodní vo Valencii, nie v súvislosti s vlnou horúčav. Španielska vláda vtedy schválila štyri dni platenej dovolenky financovanej štátom s cieľom obmedziť cestovanie počas meteorologických výstrah.
Farandou tým reagoval na návrh poslankyne Marine Tondelierovej, ktorej strana Zelených chce v parlamente predložiť návrh zákona o zavedení piatich dní dovolenky z dôvodu klimatickej zmeny. Na „úpravu pracovného práva“ a zavedenie „špecifickej dovolenky“ z dôvodu klimatickej zmeny vyzval minulý týždeň aj Manuel Bompard z krajne ľavicovej strany Nepoddajné Francúzsko (LFI).
Francúzsky premiér Sébastien Lecornu zvolal na pondelok medzirezortný krízový štáb, ktorý má posúdiť situáciu v krajine po vlne horúčav, vyvodiť z nej poučenia a pripraviť sa na potenciálne budúce vlny horúčav.
Medzičasom bol na celom území Francúzsku zrušený najvyšší – červený – stupeň výstrahy pred vysokými teplotami. Druhý – oranžový – stupeň v pondelok platí v piatich departementoch na juhu Francúzska a na Korzike, kde sa očakávajú teploty 34 až 37 stupňov Celzia. Výnimkou je departement Var, kde by teploty mohli stúpnuť až na 40 stupňov. V pondelok ráno bol zároveň zrušený aj druhý stupeň výstrahy pred búrkami, ktoré Francúzsko zasiahli v nedeľu.
„Musíme ísť“ do Madridu na dva alebo tri dni a oboznámiť sa s rozhodnutiami, ktoré tam prijali, a zistiť, či sú s ich výsledkami spokojní.
Minister pripustil, že Francúzsko by mohlo – rovnako ako Španielsko – zaviesť tzv. intenzívne pracovné dni (jornada intensiva), ktoré by vynechaním obedňajšej prestávky umožnili pracujúcim začať a skončiť prácu skôr. Od svojho južného suseda by sa mohlo inšpirovať aj v oblasti kolektívnych zmlúv, uviedol minister s tým, že v Španielsku je vopred dohodnuté, že počas vĺn horúčav sa v najteplejších hodinách nepracuje.
Farandou zároveň vyzval, aby sa francúzska spoločnosť prispôsobila „dlhším vlnám horúčav, ktoré sa v roku začínajú skôr“. Zasadzuje sa aj za prehodnotenie harmonogramu športových a kultúrnych podujatí vrátane festivalov, aby sa predišlo ich rušeniu v dôsledku extrémnych horúčav. To isté sa týka aj stavebných projektov.
Diskusiu o týchto otázkach začne vláda so sociálnymi partnermi v septembri, dodal server France Info.
Minister Farandou je však rozhodne proti tzv. klimatickej dovolenke. Poukázal na to, že v Španielsku bola zavedená v lete 2024 počas katastrofálnych povodní vo Valencii, nie v súvislosti s vlnou horúčav. Španielska vláda vtedy schválila štyri dni platenej dovolenky financovanej štátom s cieľom obmedziť cestovanie počas meteorologických výstrah.
Farandou tým reagoval na návrh poslankyne Marine Tondelierovej, ktorej strana Zelených chce v parlamente predložiť návrh zákona o zavedení piatich dní dovolenky z dôvodu klimatickej zmeny. Na „úpravu pracovného práva“ a zavedenie „špecifickej dovolenky“ z dôvodu klimatickej zmeny vyzval minulý týždeň aj Manuel Bompard z krajne ľavicovej strany Nepoddajné Francúzsko (LFI).
Francúzsky premiér Sébastien Lecornu zvolal na pondelok medzirezortný krízový štáb, ktorý má posúdiť situáciu v krajine po vlne horúčav, vyvodiť z nej poučenia a pripraviť sa na potenciálne budúce vlny horúčav.
Medzičasom bol na celom území Francúzsku zrušený najvyšší – červený – stupeň výstrahy pred vysokými teplotami. Druhý – oranžový – stupeň v pondelok platí v piatich departementoch na juhu Francúzska a na Korzike, kde sa očakávajú teploty 34 až 37 stupňov Celzia. Výnimkou je departement Var, kde by teploty mohli stúpnuť až na 40 stupňov. V pondelok ráno bol zároveň zrušený aj druhý stupeň výstrahy pred búrkami, ktoré Francúzsko zasiahli v nedeľu.