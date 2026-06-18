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Francúzsko sa chystá na vlnu horúčav
Teploty v stredu na niektorých miestach dosiahli 37 stupňov Celzia.
Autor TASR
Paríž 18. júna (TASR) - Francúzsko sa pripravuje na vlnu horúčav a mesto Paríž už v stredu v jednom z vodných kanálov povolilo schladiť sa a zaplávať si, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Francúzsko už v máji zasiahli nezvyčajne vysoké teploty. „Tento týždeň sa v celej krajine postupne rozšíri vlna horúčav,“ uviedla Christelle Robertová z meteorologickej služby Meteo France.
Teploty v stredu na niektorých miestach dosiahli 37 stupňov Celzia. Očakáva sa, že by do nedele mohli vo viacerých častiach krajiny dosiahnuť až okolo 40 °C. Výstrahu pred vysokými teplotami vyhlásili na štvrtok pre okolie Paríža a väčšinu východnej časti krajiny.
Úrady v hlavnom meste od stredajšieho popoludnia povolili plávanie pod dohľadom plavčíkov na jednom úseku vodného kanála v časti Canal Saint-Martin východne od centra mesta. Rovnaký krok spravili už počas horúčav minulý mesiac.
„Vynaloženie obrovského množstva energie, nasadenie mestskej a národnej polície aby zabránili mladým ľuďom v kúpaní, keď bolo 40 stupňov... nám prišlo trochu absurdné,“ uviedol starosta Paríža Emmanuel Grégoire.
Ľudia sa v lete budú môcť schladiť aj na niektorých úsekoch rieky Seina. V lete pred rokom bola opäť sprístupnená pre plavcov po prvý raz za uplynulé storočie. Paríž investoval do jej vyčistenia viac ako miliardu eur pred olympijskými hrami v roku 2024.
Francúzsko už v máji zasiahli nezvyčajne vysoké teploty. „Tento týždeň sa v celej krajine postupne rozšíri vlna horúčav,“ uviedla Christelle Robertová z meteorologickej služby Meteo France.
Teploty v stredu na niektorých miestach dosiahli 37 stupňov Celzia. Očakáva sa, že by do nedele mohli vo viacerých častiach krajiny dosiahnuť až okolo 40 °C. Výstrahu pred vysokými teplotami vyhlásili na štvrtok pre okolie Paríža a väčšinu východnej časti krajiny.
Úrady v hlavnom meste od stredajšieho popoludnia povolili plávanie pod dohľadom plavčíkov na jednom úseku vodného kanála v časti Canal Saint-Martin východne od centra mesta. Rovnaký krok spravili už počas horúčav minulý mesiac.
„Vynaloženie obrovského množstva energie, nasadenie mestskej a národnej polície aby zabránili mladým ľuďom v kúpaní, keď bolo 40 stupňov... nám prišlo trochu absurdné,“ uviedol starosta Paríža Emmanuel Grégoire.
Ľudia sa v lete budú môcť schladiť aj na niektorých úsekoch rieky Seina. V lete pred rokom bola opäť sprístupnená pre plavcov po prvý raz za uplynulé storočie. Paríž investoval do jej vyčistenia viac ako miliardu eur pred olympijskými hrami v roku 2024.