Francúzsko sa chystá zjednodušiť proces zmeny priezviska

Paríž 19. decembra (TASR) - Francúzski občania si čoskoro budú môcť po dosiahnutí dospelosti vziať napríklad priezvisko svojej matky bez toho, aby uvádzali dôvod, pre ktorý sa tak rozhodli urobiť. V nedeľu to oznámil francúzsky minister spravodlivosti Éric Dupond-Moretti, informovala agentúra Reuters.



Podľa šéfa rezortu spravodlivosti vláda podporí návrh zákona z dielne poslanca Patricka Vignala z francúzskej vládnucej strany Republika v pohybe (LREM). Na základe tohto zákona si francúzski občania budú môcť po dosiahnutí dospelosti ľahko zmeniť priezvisko na radnici svojho mesta.



Francúzski občania sa tak po schválení nového zákona budú môcť rozhodnúť, či si nechajú priezvisko otca, alebo si vezmú priezvisko matky, či obe priezviská svojich rodičov, pričom zákon nebude určovať v ako poradí musia priezviska nasledovať.



Obyvatelia Francúzska si môžu zmeniť priezvisko aj podľa v súčasnoti platných zákonov, avšak ide o zdĺhavú procedúru, pri ktorej musia uviesť aj legitímny dôvod pre zmenu mena.



"Nikto by nemal byť povinný odhaľovať svoje osobné dôvody na zmenu mena štátu," uviedol Dupond-Moretti.



Táto právna norma tak podľa šéfa rezortu spravodlivosti umožní francúzskym občanom, ktorých vychovali slobodné matky, prípadne rodičia rovnakého pohlavia, aby si poľahky mohli zmeniť priezvisko.



"Pôjde o zákon, ktorý podporí rovnosť medzi rodičmi a prinesie slobodu pre všetkých obyvateľov Francúzska," uviedol Dupond-Moretti. Zároveň však zdôraznil aj to, že táto právna norma uľahčí život aj ľudom, ktorí si chcú zmeniť priezvisko, pretože si ho spájajú s traumatizujúcou udalsoťou. Išlo by napríklad o ľudí, ktorí v detstve zažili domáce násilie.