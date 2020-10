Francúzsko sa obáva internacionalizácie konfliktu v Karabachu

Paríž/Moskva/Teherán 7. októbra (TASR) - Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian oznámil, že vo štvrtok sa v Ženeve uskutoční diskusia o obnovení rokovaní o nastolení mieru v Náhornom Karabachu.



Podľa agentúry AFP o tom v stredu v Paríži informoval francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian.



Diskusia sa bude konať v rámci formátu Minskej skupiny, ktorej spolupredsedajú Francúzsko, Rusko a Spojené štáty.



Podobné podujatie sa uskutoční aj na budúci pondelok v Moskve. "Dúfame, že to povedie k obnoveniu (mierových) rokovaní," uviedol francúzsky minister.



Francúzsko v stredu Le Drianovým prostredníctvom obvinilo Turecko, že sa vojensky a na strane Azerbajdžanu zapojilo do konfliktu o odtrhnutý región Náhorný Karabach, v ktorom proti sebe stoja Arménsko a Azerbajdžan. Le Drian v parlamente povedal, že "vojenská účasť Turecka je novým aspektom" a "môže spôsobiť internacionalizáciu konfliktu".



Arménsko a Azerbajdžan, dve bývalé sovietske republiky, na celé desaťročia uviazli v konflikte o Náhorný Karabach, etnicky arménsku oblasť, ktorá sa odtrhla od Azerbajdžanu vo vojne v 90. rokoch. Tento konflikt si vyžiadal asi 30.000 obetí na životoch. Ťažké boje v tejto oblasti prepukli opäť 27. septembra.



Obe strany sa navzájom vinia z tejto najnovšej vlny násilností. Obnovený konflikt navyše má aj regionálnych aktérov: kým Turecko podporilo Azerbajdžan, Arménsko sa obrátilo na svojho spojenca - Rusko, ktoré doteraz zostávalo bokom.



Medzičasom bolo Turecko obvinené, že na podporu Azerbajdžanu vyslalo do regiónu bojovníkov zo Sýrie. Francúzsky prezident Emmanuel Macron totiž koncom minulého týždňa tvrdil, že Ankara vyslala do regiónu sýrskych "džihádistov". Macron vtedy vyhlásil, že Turecko tým prekročilo pomyselnú "červenú čiaru". Turecko na tieto obvinenia z Paríža verejne neodpovedalo.



Na prítomnosť sýrskych bojovníkov v oblasti Náhorného Karabachu upriamil v stredu pozornosť aj hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, keď uviedol, že táto situácia predstavuje "veľké nebezpečenstvo a je dôvodom hlbokého znepokojenia Ruska".



Iránsky prezident Hasan Rúhání v stredu vyhlásil, že nebude tolerovať "teroristov zo Sýrie a ďalších miest" v blízkosti iránskych hraníc s Azerbajdžanom.



Agentúra AP poznamenala, že Teherán udržiava dobré vzťahy so svojím prevažne kresťanským susedom Arménskom a nedôveruje vojenskej spolupráci Azerbajdžanu s Izraelom.



Minister Le Drian v stredu vo svojom prejave zopakoval výzvu na okamžité ukončenie bojov v Náhornom Karabachu a na návrat k rokovaniam "bez podmienok" a za sprostredkovania Minskej skupiny.