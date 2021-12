Francúzsko sa obáva, že koncom roka bude mať denne 100.000 nakazených

Paríž 22. decembra (TASR) - Počet denných prípadov nákazy koronavírusom vo Francúzsku prekročí koncom decembra hranicu 100.000, čo spôsobí rýchlejšie sa šíriaci variant omikron. V stredu to oznámil minister zdravotníctva Olivier Véran, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



"Toto ukazuje model (vývoja pandémie)," povedal minister v rozhovore pre televíziu BFM-TV a zároveň oznámil, že Francúzsko od stredy prvýkrát spúšťa očkovanie detí vo veku päť až 11 rokov.



Francúzsko zaznamenalo v utorok takmer 73.000 nových prípadov infekcie koronavírusom, pričom priemer za posledných sedem dní bol vyše 54.000. Predstavitelia sa však obávajú, že nový variant omikron už zmenil charakter a smerovanie pandémie.



Véran uviedol, že prípady omikronu tvoria vo Francúzsku 20 percent z nových infekcií, ale v oblasti Paríža je to až 35 percent.



Informoval, že podľa očakávania tento nový variant bude v období medzi Vianocami a Novým rokom tvoriť už väčšinu nových prípadov.



"Jedno je isté. Omikron je veľmi nákazlivý, rozšíri sa a žiadnu krajinu to neminie," dodal Véran a zdôraznil, že očkovacie látky na tento variant zaberajú.



Prezident Emmanuel Macron pozorne sleduje šírenie omikronu a jeho spôsob riešenia pandémie bude rozhodujúcou témou v prezidentských voľbách v apríli 2022.



Francúzsko na rozdiel od niektorých európskych susedov, ako je napríklad Holandsko, pred Vianocami znovu nezaviedlo prísne obmedzenia na spomalenie šírenia omikronu.



Táto krajina má však jedny z najprísnejších systémov zdravotných pasov v Európe: pri vstupe do stravovacích a kultúrnych zariadení musia obyvatelia predložiť dôkaz o úplnom zaočkovaní, prekonaní nákazy alebo nedávnom teste.



Vláda teraz zavádza legislatívu, ktorá toto ešte sprísni – zdravotný pas mení na očkovací pas. To znamená, že platný bude iba s úplným zaočkovaním, a nie s testom či prekonaním nákazy.