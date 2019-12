Francúzsko sa okrem štrajku pripravuje na ďalšie pochody

Paríž 10. decembra (TASR) - Mobilizácia proti dôchodkovej reforme navrhovanej vládou vo Francúzsku nepoľavuje. Štrajk v doprave a školstve, ale aj v ďalších sektoroch pokračuje v utorok už šiesty deň.



Podľa dopravného portálu Sytadin sa na cestách okolo Paríža od rána vytvárajú kolóny, ktoré už medzičasom dosiahli celkovú dĺžku okolo 400 kilometrov.



Pokiaľ ide o verejnú dopravu, železničná spoločnosť SNCF vypraví v utorok na trate jeden z piatich superrýchlych vlakov triedy TGV, tri z desiatich rýchlikov a jeden zo šiestich vlakov triedy Intercity. V metropolitnej oblasti Paríža vyjde na trasu jeden z piatich regionálnych vlakov.



Železničné spoločnosti svojim klientom odporúčajú, aby pre štrajk rušňovodičov zvážili cesty vlakom, a to až do 15. decembra.



Mestská hromadná doprava v Paríži je naďalej výrazne ochromená: pre štrajk je úplne odstavených desať liniek metra; na zvyšných štyroch linkách je preprava obmedzená, podobne ako aj na linkách prímestských vlakov RER na trase A a B. Doprava električkami a autobusmi je zabezpečená len na 50 percent.



Do protestov proti vládnej reforme sa zapojili aj zamestnanci školstva a najnovšie i začínajúci lekári.



Odbory na utorok zvolali ďalšiu manifestáciu, ktorá sa uskutoční popoludní v Paríži.



Policajná prefektúra v súvislosti s tým vydala obežník, ktorým vyzýva majiteľov a nájomcov obchodov, reštaurácií a barov pozdĺž trasy pochodu - od Invalidovne v centre mesta k námestiu Place de Denfert-Rochereau na juhu -, aby popoludní zavreli svoje prevádzky a vyhli sa tak prípadným škodám na majetku.



Okrem Paríža sa pochody proti dôchodkovej reforme budú konať aj v mestách Grenoble, Lyon či Rouen.



Podstatou predkladaného návrhu dôchodkovej reformy je zjednotenie celého systému, ktorý teraz pozostáva zo 42 čiastkových režimov poskytovania dôchodkov.



Spravodajský server France Info napísal, že premiér Édouard Philippe avizoval pripravenosť na kompromis vo viacerých otázkach.



Je napríklad otvorený tomu, aby sa dôchodková reforma netýkala ľudí narodených po roku 1963, ale až tých, čo sa narodili počínajúc rokom 1970.



Premiér je pripravený prehodnotiť aj výpočet výšky dôchodku pre učiteľov, ktorých navrhovaný vzorec výrazne poškodzoval, keďže stanovuje, aby sa im výška dôchodku vypočítavala zo súhrnu príjmov za celé pôsobenie v školstve, a nie za posledných desať mesiacov, ako je to teraz.



Predstaviteľ odborov CGT Laurent Brun povedal, že vláda by mala brať do úvahy protesty a ustúpiť od myšlienky zmeniť dôchodkový systém. Štátny tajomník ministerstva dopravy Jean-Baptiste Djebbari však stiahnutie reformy odmietol.