Francúzsko sa pre antisemitské výroky nezúčastní na konferencii OSN

Paríž 13. augusta (TASR) - Francúzsko sa nezúčastní na konferencii o rasizme, ktorú organizuje 22. septembra v New Yorku Organizácia Spojených národov. Oznámil to v piatok úrad prezidenta Emmanuela Macrona a ako dôvod uviedol obavy z antisemitských vyjadrení, ktoré v minulosti na tomto podujatí zazneli. Informovali o tom agentúry Reuters a DPA.



"Prezident je znepokojený o predošlými antisemitskými výrokmi, ktoré zazneli na konferencii OSN o rasizme, známej ako durbanská konferencia, preto sa rozhodol, že Francúzsko sa tento rok nezúčastní na jej pokračovaní," uvádza sa vo vyhlásení Elyzejského paláca.



Podujatie sa má uskutočniť pri príležitosti 20. výročia Svetovej konferencie OSN o rasizme, rasovej diskriminácii, xenofóbii a tolerancii, ktorá sa konala juhoafrickom meste Durban v roku 2001 a zúčastnili sa na nej delegáti zo 150 štátov.



V Záverečnej deklarácii a Akčnom programe sa vtedy zdôraznila potreba vyvíjať úsilie v troch oblastiach - lepšej prevencii akejkoľvek formy diskriminácie, prísnejšej represii voči každému trestnému činu a inému previneniu s rasistickým motívom a napokon v účinnejšej podpore obetí takých činov v ich snahe dosiahnuť spravodlivosť.



Bojkot konferencie podľa agentúry DPA už ohlásili aj USA, Nemecko či Británia.



Na prvej konferencii v roku 2001 Palestínčania a predstavitelia Sýrie obviňovali Izrael, že je rasistickým štátom, ktorý porušuje práva Palestínčanov. Delegácie Izraela a USA na protest z konferencie odišli. Niektoré krajiny bojkotovali i nasledovné konferencie v roku 2009 v Ženeve a v roku 2011 v New Yorku. Francúzsko sa na konferencii pred desiatimi rokmi takisto nezúčastnilo.