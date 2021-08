Francúzsko sa pridalo ku krajinám, ktoré zastavili deportácie Afgancov

Paríž 12. augusta (TASR) - Francúzsko vzhľadom na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v Afganistane pozastavilo deportácie Afgancov, ktorým zamietli žiadosť o azyl. K rovnakému kroku už tento týždeň pristúpili Nemecko a Holandsko, informovala agentúra AFP.



Francúzske ministerstvo vnútra vo štvrtok oznámilo, že deportácie Afgancov sú pozastavené už od začiatku júla. "Spoločne s európskymi partnermi pozorne monitorujeme situáciu (v Afganistane)," uvádza sa vo vyhlásení ministerstva.



Afganci v roku 2020 tvorili najpočetnejšiu skupinu žiadateľov o azyl vo Francúzsku. O ochranu ich tam vlani požiadalo 8886.



Pozastavenie deportácií si vynútil nečakane rýchly postup bojovníkov Talibanu smerom na hlavné mesto Kábul. Vo štvrtok talibovia dobyli provinčnú metropolu Ghazní, ktorá sa nachádza iba 150 kilometrov od Kábulu. V priebehu posledného zhruba týždňa sa im podarilo dobyť desať z 34 provinčných metropol a ďalšie môžu čoskoro padnúť do ich rúk.



Holandsko a Nemecko v stredu ohlásili najmenej šesťmesačné moratórium na nútené návraty neúspešných afganských azylantov. Koľko potrvá francúzske moratórium, nebolo bezprostredne známe.



Na zastavenie deportácií už predtým vyzvali veľvyslanci krajín EÚ pôsobiaci v Kábule spoločne s predstaviteľmi 26 organizácií. Rovnaký krok už dlho žiada afganská vláda, ktorá už prakticky stratila kontrolu nad severnou a západnou časťou krajiny. Podľa odhadov amerických tajných služieb by islamisti mohli ovládnuť Kábul do 90 dní.



Taliban začal svoju mohutnú ofenzívu v máji, keď sa z Afganistanu začala posledná fáza sťahovania jednotiek USA a ich spojencov, ktoré v krajine pôsobili dve desaťročia. Odsun zahraničných vojsk má byť úplne dokončený do 31. augusta.