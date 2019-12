Francúzsko sa pripravuje na štrajk a protest proti dôchodkovej reforme

Paríž 4. decembra (TASR) - Paríž sa pripravuje na štvrtkové celoštátne protestné zhromaždenie proti dôchodkovej reforme. Akciu organizuje viacero odborových organizácií s podporou protivládneho hnutia žltých viest. Informoval o tom v stredu spravodajský portál France Info.



Spravodajská televízia BFM dodala, že podľa ministra vnútra Christopha Castanera sa vo štvrtok vo Francúzsku uskutoční najmenej 245 zhromaždení a pochodov proti dôchodkovej reforme.



Policajná prefektúra v Paríži v súvislosti s akciou odborárov i sociálnym napätím, ktoré ju sprevádza, prijala viacero zákazov, opatrení a odporúčaní.



Pozdĺž trasy pochodu medzi železničnými stanicami Gare du Nord a Gare de l'Est a na námestí Place de la Nation napríklad obmedzila pohyb motorových vozidiel a odporučila zavrieť všetky prevádzky v danej oblasti.



Policajný prefekt vydal v stredu zákaz zhromažďovania osôb hlásiacich sa k protivládnemu hnutiu žltých viest. Zákaz bude platiť vo štvrtok a týka sa triedy Champs-Élysées, sektorov priľahlých k sídlam ministerstva vnútra a Národného zhromaždenia a k okoliu katedrály Notre-Dame.



Vzhľadom na to, že doterajšie "žltých viest" často sprevádzali násilnosti páchané radikálmi a výtržníkmi z hnutia black blocs, ktorí sa k nim pridali, policajná prefektúra odporučila odstrániť z verejného priestoru mestský mobiliár, ako aj všetky predmety, ktoré by mohli poslúžiť ako útočná zbraň: mriežky okolo kmeňov stromov, odpadkové koše či zdieľané kolobežky a bicykle.



Prefektúra požiadala tiež príslušné subjekty, aby zabezpečili a ohradili lešenia a uzavreli terasy pri reštauráciách a baroch, aby tak ich majitelia predišli zničeniu svojho majetku alebo vyrabovaniu prevádzok.



Súčasťou protestnej akcie bude vo štvrtok aj štrajk, ktorý sa výrazne dotkne cestnej, železničnej i leteckej dopravy.



Parížsky dopravný podnik RATP a železničná spoločnosť SNCF už informovali, že v deň štrajku a protestu nebude v Paríži premávať 11 liniek metra a dve linky na železničných tratiach v rámci metropolitnej oblasti Paríža. Autobusová doprava bude štrajkom ovplyvnená ešte výraznejšie. Obmedzenia v hromadnej doprave sa začnú už v stredu večer.



V súvislosti so štrajkom svojich zamestnancov letecké spoločnosti Air France a EasyJet už avizovali zrušenie asi 20 percent letov naplánovaných na štvrtok. Iné spoločnosti zatiaľ o svojej prevádzke vo štvrtok neinformovali.



Do štrajku sa zapoja aj školy a vzdelávacie inštitúcie. Svoju účasť na štrajku potvrdilo 55 percent učiteľov z celého Francúzska, avšak v Paríži ich do práce nemieni prísť až 78 percent.