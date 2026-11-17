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Francúzsko sa pripravuje na štrajk za zvýšenie platov
Od septembra tak pôjde už tretie spoločné protesty a štrajk vo verejnom sektore.
Autor TASR
Paríž 17. novembra (TASR) - Francúzsko v utorok zasiahne ďalšia vlna protestov, ktoré majú odštartovať po tom, ako odborové zväzy vyhlásili celonárodný štrajk zamestnancov verejného sektora s cieľom dosiahnuť zvýšenie platov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Francúzski odborári vyzvali 5,8 milióna zamestnancov verejného sektora na mobilizáciu po tom, ako piatkové rokovania s premiérom Sébastienom Lecornuom nepriniesli výsledok, s ktorým by boli spokojní. Odborové zväzy už od minulého týždňa, keď sa zvýšila minimálna mzda zamestnancov súkromného sektora, požadujú plošné zvýšenie platov.
Od septembra tak pôjde už tretie spoločné protesty a štrajk vo verejnom sektore. Predchádzajúce zhromaždenia sa konali začiatkom novembra a zúčastnili sa na nich státisíce zamestnancov. V niektorých mestách došlo k zrážkam, pri ktorých polícia použila slzotvorný plyn.
K výzve na štrajk sa po stretnutí zorganizovanom Lecornuom pripojili aj ďalšie odborové organizácie. Odborári totiž po rokovaní s premiérom tvrdili, že navrhované vládne opatrenia neriešia naliehavosť situácie v oblasti platov.
V Paríži je hlavné zhromaždenie naplánované na 14.00 h, pričom po celej krajine sa majú uskutočniť desiatky ďalších zhromaždení. V hlavnom meste sa očakáva účasť 40.000 až 80.000 ľudí a v celej krajine 220.000 až 300.000, uviedol pre agentúru AFP policajný zdroj.
Druhú najväčšiu ekonomiku Európskej únie už viac ako mesiac sužujú blokády stredných škôl a protesty proti rastúcim životným nákladom. K najnovším protestom sa plánujú pripojiť aj mládežnícke odborové organizácie a aktivisti z hnutia Žlté vesty.
Francúzski odborári vyzvali 5,8 milióna zamestnancov verejného sektora na mobilizáciu po tom, ako piatkové rokovania s premiérom Sébastienom Lecornuom nepriniesli výsledok, s ktorým by boli spokojní. Odborové zväzy už od minulého týždňa, keď sa zvýšila minimálna mzda zamestnancov súkromného sektora, požadujú plošné zvýšenie platov.
Od septembra tak pôjde už tretie spoločné protesty a štrajk vo verejnom sektore. Predchádzajúce zhromaždenia sa konali začiatkom novembra a zúčastnili sa na nich státisíce zamestnancov. V niektorých mestách došlo k zrážkam, pri ktorých polícia použila slzotvorný plyn.
K výzve na štrajk sa po stretnutí zorganizovanom Lecornuom pripojili aj ďalšie odborové organizácie. Odborári totiž po rokovaní s premiérom tvrdili, že navrhované vládne opatrenia neriešia naliehavosť situácie v oblasti platov.
V Paríži je hlavné zhromaždenie naplánované na 14.00 h, pričom po celej krajine sa majú uskutočniť desiatky ďalších zhromaždení. V hlavnom meste sa očakáva účasť 40.000 až 80.000 ľudí a v celej krajine 220.000 až 300.000, uviedol pre agentúru AFP policajný zdroj.
Druhú najväčšiu ekonomiku Európskej únie už viac ako mesiac sužujú blokády stredných škôl a protesty proti rastúcim životným nákladom. K najnovším protestom sa plánujú pripojiť aj mládežnícke odborové organizácie a aktivisti z hnutia Žlté vesty.