E. Macron: Belmondo bol ako my, len lepší

Príslušníci Francúzskej republikánskej gardy nesú rakvu s telom Jeana-Paula Belmonda počas pietneho ceremoniálu za zosnulého francúzskeho herca v komplexe budov Inavlidovňa 9. septembra 2021 v Paríži. Foto: TASR/AP

Paríž 9. septembra (TASR) - Francúzsko sa vo štvrtok rozlúčilo s obľúbeným hercom Jeanom-Paulom Belmondom, ktorý zomrel v pondelok vo veku 88 rokov.Smútočná rozlúčka so štátnymi poctami sa konala na nádvorí Invalidovne v Paríži, kde bola vystavená rakva s telom herca, ktorý bol jednou z ikon francúzskej Novej vlny v kinematografii.S príhovorom vystúpil aj hercov 27-ročný vnuk Victor, ktorý uviedol, že Belmondo bol "večným slniečkom". Dodal, že si je istý, že "aj tam, kde je teraz, sa usmieva" a bol by šťastný, keby videl, ako "Francúzi prejavujú svoju lásku tomu, kto ich tak miloval".Francúzsky prezident Emmanuel Macron v narážke na názov filmu Le Magnifique (uvádzaný v SR ako Muž z Acapulca) ubezpečil, že Belmondo "navždy zostane veľkolepý". Zosnulého označil za "národný klenot".povedal Macron, ktorý herca vyzdvihol ako verného priateľa, milujúceho syna a obetavého otca. Dodal, že spolu s hercom "odchádza časť našich životov". "Zbohom, Bébel," rozlúčil sa Macron, použijúc Belmondovu prezývku.Na nádvorí Invalidovne boli okrem hercovej rodiny prítomní aj jeho priatelia, kolegovia z hereckej branže, športovci, ale aj politici vrátane exprezidenta Francoisa Hollanda. Na rozlúčke priamo na nádvorí Invalidovne sa mohlo zúčastniť asi 1000 ľudí, ktorí museli predložiť svoj covidpas.Pred Invalidovňou, kde boli nainštalované veľké obrazovky na sledovanie priameho prenosu z rozlúčky, sa zišli stovky fanúšikov. Pred obradom i po ňom sa na týchto obrazovkách objavili známe scény z filmov, ktoré Belmondovi priniesli slávu a obdiv.Vo štvrtok večer bude Invalidovňa sprístupnená pre širšiu verejnosť, ktorá bude môcť vzdať hercovi hold pri vystavenej rakve, informoval na svojom webe denník Le Figaro. Z nádvoria ju na záver poslednej rozlúčky preniesli do historickej budovy za búrlivého potlesku prítomných a za zvukov skladby Chi Mai od Ennia Morriconeho, ktorá znie vo filme Profesionál, kde Belmondo stvárnil rolu tajného agenta.Agentúra AFP pripomenula, že podobný obrad bol naposledy zorganizovaný v roku 2019 na počesť francúzskeho exprezidenta Jacqua Chiraca.Pohrebná omša sa uskutoční v piatok v kruhu najbližšej rodiny v parížskom chráme Saint-Germain-des-Prés.Belmondo účinkoval vo vyše 80 filmoch a pracoval s celou škálou popredných francúzskych režisérov. Práve film Jeana-Luca Godarda Na konci s dychom priniesol obom trvalú slávu.Belmondo, Francúzmi s láskou prezývaný Bébel, bol aj talentovaným športovcom, ktorý robil nebezpečné kaskadérske čísla vo svojich filmoch často osobne.