Francúzsko sa snaží evakuovať palestínskych novinárov AFP z Pásma Gazy

Paríž 15. decembra (TASR) - Francúzsko vo štvrtok uviedlo, že pracuje na evakuácii palestínskych novinárov pracujúcich pre francúzsku agentúru AFP z Pásma Gazy. Na odchod čaká približne 40 novinárov a ich príbuzní. TASR o tom informuje s odvolaním sa na danú agentúru.



"Naďalej sa snažíme (pomôcť) zamestnancom AFP. Ide o komplexnú operáciu. Od októbra pracujeme na tom, aby francúzski občania aj ich rodinní príslušníci mohli odísť z Pásma Gazy," uviedol Christophe Lemoine, zástupca hovorcu francúzskeho ministerstva zahraničných vecí.



"Pokiaľ ide o palestínskych pracovníkov francúzskych spoločností, humanitárnych organizácií a verejných činiteľov, s našimi partnermi v regióne stále hľadáme spôsoby, ako ich dostať do bezpečia preč z Pásma Gazy," uviedol ďalej Lemoine s tým, že Francúzsko pomohlo pri evakuácii celkom 154 osôb od začiatku vojny medzi palestínskym militantným hnutím Hamas a Izraelom 7. októbra.



"Civilisti musia byť chránení, a to najmä novinári. Musia byť schopní slobodne a absolútne bezpečne vykonávať svoju prácu," dodal s tým, že Francúzsko je veľmi znepokojené počtom obetí medzi novinármi.



Lemoine reagoval na článok vo francúzskom denníku Le Monde. V ňom skupina novinárov žiada francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, aby zabezpečil evakuáciu palestínskych novinárov, ktorí spolupracujú s francúzskymi médiami.



"Cudzinci môžu opustiť Pásmo Gazy od začiatku vojny, ale pre palestínskych novinárov pracujúcich pre francúzske médiá je Rafah zatvorený. Dokázali to Američania... Francúzsko to dokáže tiež. Musí to dokázať. Je to naša kolektívna zodpovednosť," napísali novinári v článku. Macrona vyzvali, aby pri evakuácii spolupracoval s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.



Hraničný priechod Rafah medzi Egyptom a Pásmom Gazy je od začiatku vojny uzavretý, no v posledných týždňoch ho niekoľkokrát otvorili. Prejsť však smeli len ľudia, ktorých mená sa nachádzali na schválených zoznamoch.



Podľa americkej nezávislej mimovládnej organizácie Výbor pre ochranu novinárov (CPJ) zahynulo od začiatku vojny v Pásme Gazy najmenej 63 novinárov a mediálnych pracovníkov. Uvádza, že 56 z nich boli Palestínčania, štyria Izraelčania a traja Libanončania.