Francúzsko sa snaží zaistiť vývoz ukrajinského obilia po súši

Paríž 31. októbra (TASR) - Francúzsko sa v spolupráci s ďalšími členskými krajinami EÚ snaží zabezpečiť vývoz obilia z Ukrajiny po súši. Povedal to v pondelok francúzsky minister poľnohospodárstva Marc Fesneau v reakcii na rozhodnutie Ruska pozastaviť platnosť dohody o vývoze obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov. Informuje o tom TASR podľa správy stanice BBC.



"Na európskej úrovni – a už sme o tom viackrát diskutovali – musíme posúdiť, či nie je možné ísť pozemnými trasami, ak sa nedá cez Čierne more," povedal Fesneau rozhlasovej stanici RMC, pričom sa v tejto súvislosti odvolával na trasy vedúce cez Rumunsko a Poľsko.



Dodal, že je potrebné zaviesť taký systém, ktorý nebude závislý od ruského prezidenta Vladimira Putina. O tejto otázke Francúzsko rokuje aj s Nemeckom a ďalšími členskými krajinami EÚ.



Rusko a Ukrajina podpísali v júli dohodu – sprostredkovanú Tureckom a Organizáciou Spojených národov –, ktorá umožnila obnovenie vývozu ukrajinského obilia z čiernomorských prístavov. Ten bol dovtedy pozastavený v dôsledku vojenskej invázie Ruska na Ukrajinu.



Rusko však v sobotu oznámilo, že pozastavuje svoju účasť na zmienenej dohode, a to v dôsledku sobotného dronového útoku na ruské plavidlá na Kryme, z ktorého Moskva viní Ukrajinu. Kyjev tieto obvinenia popiera a tvrdí, že Moskva útok len využila na to, aby tak pod "falošnou zámienkou" odstúpila od obilnej dohody.