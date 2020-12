Sarkozy sa po prvý raz na súde bránil proti obvineniam z korupcie

Paríž 7. decembra (TASR) – Bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy v pondelok na súde odmietol obvinenia z korupcie vznesené voči svojej osobe. Išlo o jeho prvé podrobné vyjadrenie k predmetnej záležitosti.



„Nikdy som sa nedopustil ani najmenšieho úplatkárstva," povedal exprezident a vyhlásil, že podnikne všetky dostupné kroky, aby očistil svoje meno, informovala tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na miestne médiá.



Sarkozy a jeho dlhoročný advokát Thierry Herzog čelia obvineniam z korupcie a zvýhodňovania na základe údajného pokusu o podplatenie prokurátora Gilberta Aziberta z roku 2014 so zámerom získať tajné informácie o vyšetrovaní financovania predvolebnej kampane.



Bývalý prezident to mal oplatiť podporou tohto vysokopostaveného úradníka pri jeho žiadosti o "pohodlnú" pracovnú pozíciu v Monaku. Azibert bol v inkriminovanom čase vedúcim poradcom na najvyššom odvolacom súde Francúzska. Zmienenú prácu v Monaku napokon nedostal.



Obvinenia vznesené voči Sarkozymu sú založené na nahrávke telefonických konverzácií medzi ním a Herzogom.



Podľa mediálnych správ sa niektoré z týchto záznamov prehrávali aj v súdnej sieni po tom, ako súd súhlasil s neočakávanou požiadavkou prokuratúry. Sarkozyho advokátsky tím sa tomu neúspešne snažil zabrániť. „Táto požiadavka zo strany prokuratúry môže byť znakom jej nervozity," vyhlásila Sarkozyho právnička Jacqueline Laffontová.



Predpokladá sa, že súdny proces sa skončí vo štvrtok. Obvineným v prípade usvedčenia hrozí až desaťročný pobyt vo väzení a pokuta do jedného milióna eur. Sarkozy, 65-ročný pravičiar, ktorý stál na čele Francúzska v rokoch 2007 – 2012, je prvým lídrom v moderných dejinách krajiny, ktorý sa posadil na lavicu obžalovaných, pripomína tlačová agentúra AFP.



Brániac sa po prvý raz v súdnej sieni, Sarkozy vyjadril potešenie z vyhliadky na spravodlivé vypočúvanie po tom, ako ho podľa jeho slov šesť rokov vláčili v bahne. Obvinený je aj z prijatia miliónov eur od bývalého líbyjského diktátora Muammara Kaddáfího na svoju predvolebnú kampaň v roku 2007 a prekročenia finančného limitu počas neúspešnej kampane v roku 2012.