Francúzsko schválilo návrh zákona o zákaze diskriminácie pre prízvuk

Paríž 27. novembra (TASR) - Francúzske Národné zhromaždenie, dolná komora parlamentu, vo štvrtok prijalo návrh zákona, ktorý trestá diskrimináciu na základe prízvuku typického pre ten-ktorý región.



Návrh zákona prijatý v prvom čítaní pomerom hlasov 98 k trom má za cieľ definovať prízvuk (akcent) ako jednu z príčin diskriminácie - podobne ako sa to stáva v prípade rasy, pohlavia či zdravotného postihnutia, informovala agentúra AFP.



Trestom za takúto diskrimináciu môžu byť tri roky odňatia slobody a pokuta vo výške 45.000 eur.



Zámerom návrhu zákona je podporiť "rozmanitosť výslovností u používateľov francúzskeho jazyka" prostredníctvom "zákazu" diskriminácie pre prízvuk a bojovať proti "aseptickej francúzštine".



Podľa predkladateľov návrhu im ide najmä o potlačenie diskriminácie na pracovisku. Zákon však nemá za cieľ postihovať "doberanie si" či vtipkovanie na adresu kolegu, ktorý rozpráva niektorým z regionálnych dialektov s príslušným prízvukom.



Návrh predložil poslanec za región Hérault, Christophe Euzet, zo skupiny Konať (Agir), ktorá je v parlamente spojencom vládnej väčšiny.



Jeho návrh trestať diskrimináciu na základe prízvuku vyvolal v parlamente živú a často emotívnu debatu. Minister spravodlivosti Éric Dupond-Moretti však návrh zákona jednoznačne podporil.



Poslankyňa za Francúzsku Polynéziu Maina Sageová (Agir) poukázala na problémy, s ktorými sa vo Francúzsku pomerne bežne môžu stretnúť ľudia hovoriaci neobvyklou intonáciou. a označila ich za formu rasizmu.



Patricia Mirallesová z vládnej strany Republika v pohybe, ktorá je dcérou repatriantov zo severnej Afriky, do diskusie prispela spomienkou na výsmech, ktorému bola vystavená, keď hovorila s akcentom typickým pre tzv. pieds-noirs - navrátilcov zo severnej Afriky.



Iní poslanci poukázali na to, že moderátori so silným prízvukom sa zvyčajne dostanú len ku komentovaniu menej zaujímavých športových zápasov alebo k čítaniu predpovedí počasia.



Naopak, poslanec Jean Lassalle (skupina Slobody a regióny), ktorý je povestný svojím spevavým prízvukom typickým pre juhozápad Francúzska, odmietol podporiť tento návrh zákona s tým, že on osobne nepotrebuje "takúto charitu".



Krajne pravicová poslankyňa Emmanuelle Ménardová zasa považuje za "nevhodné", aby diskriminácia pre prízvuk bola považovaná za rovnako závažný jav ako diskriminácia pre zdravotné postihnutie.