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PRVÉ V EÚ: Francúzsko schválilo zákaz sociálnych sietí do 15 rokov
Týmto zákonom sa zároveň zakáže používanie mobilných telefónov na stredných školách.
Autor TASR
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Paríž 21. júla (TASR) - Francúzsko sa stalo prvou krajinou Európskej únie, ktorá schválila plošný zákaz používania sociálnych sietí deťmi mladšími ako 15 rokov. Opatrenie prichádza v čase rastúcich obáv z negatívneho vplyvu digitálneho obsahu na deti, informovali agentúry AFP a AP. Dodali, že ide o jednu z hlavných iniciatív druhého funkčného obdobia prezidenta Emmanuela Macrona, píše TASR.
Týmto zákonom sa zároveň zakáže používanie mobilných telefónov na stredných školách. Zákaz sa nebude vzťahovať na internetové encyklopédie ani vzdelávacie a vedecké databázy.
Macron vo svojej reakcii na sociálnych sieťach po hlasovaní parlamentu uviedol, že legislatíva by mala začať platiť na jeseň, od nového školského roku.
Za návrh hlasovali obe komory francúzskeho parlamentu. Proti sa vyslovili poslanci radikálne ľavicovej strany Nepoddajné Francúzsko (LFI). Tvrdia, že súlad zákona s ústavou nie je jasný, v praxi by znamenal koniec anonymity na internete a jeho implementácia by bola nemožná. Výsledok hlasovania vo francúzskom parlamente však zástancovia práv detí a rodičovské organizácie a združenia privítali.
Francúzsky úrad verejného zdravia uvádza, že polovica tínedžerov je na smartfóne dve až päť hodín denne. Mobil na prístup k internetu každodenne používa približne 90 percent detí vo veku od 12 do 17 rokov, pričom 58 percent z nich využíva sociálne siete. Úrad zároveň upozornil na viaceré negatívne dôsledky používania sociálnych sietí, ako je znížené sebavedomie či vystavenie obsahu podporujúcemu rizikové správanie vrátane sebapoškodzovania, užívania drog a samovražedného správania.
Niekoľko francúzskych rodín pred časom zažalovalo platformu TikTok pre samovraždy tínedžerov, ktoré podľa nich súviseli so škodlivým obsahom na sociálnych sieťach.
Týmto zákonom sa zároveň zakáže používanie mobilných telefónov na stredných školách. Zákaz sa nebude vzťahovať na internetové encyklopédie ani vzdelávacie a vedecké databázy.
Macron vo svojej reakcii na sociálnych sieťach po hlasovaní parlamentu uviedol, že legislatíva by mala začať platiť na jeseň, od nového školského roku.
Za návrh hlasovali obe komory francúzskeho parlamentu. Proti sa vyslovili poslanci radikálne ľavicovej strany Nepoddajné Francúzsko (LFI). Tvrdia, že súlad zákona s ústavou nie je jasný, v praxi by znamenal koniec anonymity na internete a jeho implementácia by bola nemožná. Výsledok hlasovania vo francúzskom parlamente však zástancovia práv detí a rodičovské organizácie a združenia privítali.
Francúzsky úrad verejného zdravia uvádza, že polovica tínedžerov je na smartfóne dve až päť hodín denne. Mobil na prístup k internetu každodenne používa približne 90 percent detí vo veku od 12 do 17 rokov, pričom 58 percent z nich využíva sociálne siete. Úrad zároveň upozornil na viaceré negatívne dôsledky používania sociálnych sietí, ako je znížené sebavedomie či vystavenie obsahu podporujúcemu rizikové správanie vrátane sebapoškodzovania, užívania drog a samovražedného správania.
Niekoľko francúzskych rodín pred časom zažalovalo platformu TikTok pre samovraždy tínedžerov, ktoré podľa nich súviseli so škodlivým obsahom na sociálnych sieťach.