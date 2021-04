Francúzsko schválilo zákon o ochrane maloletých pred sexuálnym násilím

Paríž 16. apríla (TASR) - Francúzsky parlament v poslednom čítaní vo štvrtok jednomyseľne schválil legislatívu, ktorá pohlavný styk s maloletou osobu pod 15 rokov definuje ako znásilnenie a hrozí zaň odňatie slobody do 20 rokov. Informoval o tom denník The Guardian s tým, že francúzsky trestný zákonník sa tak priblížil k mnohým západným krajinám.



"Je to historický krok pre naše deti a našu spoločnosť," povedal Národnému zhromaždeniu, dolnej komore parlamentu, minister spravodlivosti Éric Dupond-Moretti. "Nijaký dospelý (sexuálny) útočník nebude schopný získať súhlas od maloletej osoby mladšej ako 15 rokov," zdôraznil.



Niektorí zákonodarcovia sa obávali, že takýto zákon bude kriminalizovať napríklad i konsenzuálny sex neplnoletých osôb. Z tohto dôvodu zaviedli výnimku, keď môže mať maloletá osoba pohlavný styk s mladým dospelým starším maximálne o päť rokov - nesmie však ísť o sexuálny útok.



Nová legislatíva považuje za znásilnenie aj incestný styk s osobou mladšou ako 18 rokov.



Doterajšia legislatíva znamenala, že na vznesenie obvinení zo znásilnenia a sexuálneho útoku musela prokuratúra najprv dokázať, že k sexuálnemu styku maloletej osoby s dospelým došlo prinútením, vyhrážkami či podvodom, približuje agentúra AFP.



Prijatie nového zákona iniciovala horná komora francúzskeho parlamentu (Senát), ktorý navrhoval ešte prísnejšiu vekovú hranicu 13 rokov. Tá by bola jednou z najnižších v Európe. Na jej posunutie smerom nahor však tlačila vláda prezidenta Emmanuela Macrona.



Otázka súhlasu pri sexuálnom styku sa opakovane dostávala do pozornosti verejnej debaty od prípadu z roku 2018, keď bol 28-ročný muž, ktorý mal sex s 11-ročným dievčaťom, ktoré stretol v parku, pôvodne obvinený z menej závažného sexuálneho deliktu, a nie zo znásilnenia.