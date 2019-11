Francúzsko si po Erdoganových urážkach predvolá tureckého veľvyslanca

Paríž 29. novembra (TASR) - Francúzska vláda si predvolá na pohovor tureckého veľvyslanca v Paríži v súvislosti s výrokmi tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, ktoré považuje za "urážky" voči francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi. Elyzejský palác to oznámil v piatok vo vyhlásení, ktoré citovala tlačová agentúra AFP.



Erdogan v piatok Macronovi odkázal, aby "si dal vyšetriť vlastnú mozgovú smrť", čím zopakoval výraz, ktorý použil predtým francúzsky líder na opísanie stavu Severoatlantickej aliancie. Macron sa v danom rozhovore pre týždenník The Economist sťažoval na nedostatočnú koordináciu v rámci NATO a jednostranné agresívne kroky podnikané Tureckom ako kľúčovým členom Aliancie v Sýrii.



"Toto nie je vyhlásenie, toto sú urážky. Veľvyslanec bude predvolaný na ministerstvo (zahraničných vecí), aby veci vysvetlil," povedal nemenovaný predstaviteľ kancelárie francúzskeho prezidenta. Dodal, že Francúzsko "sa k týmto urážkam nebude vyjadrovať".



Macron bol jedným z najhlasnejších kritikov ofenzívy, ktorú podniklo Turecko v októbri proti kurdským milíciám na severe Sýrie. Terčom ofenzívy boli sily, ktoré s podporou vojenskej koalície pod vedením Spojených štátov bojovali v Sýrii proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS).



Macron počas štvrtkovej tlačovej konferencie po stretnutí s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom v Paríži povedal, že pokiaľ ide o túto záležitosť, Ankara postavila spojencov z Aliancie pred "hotovú vec" a "ohrozila postup koalície proti IS". Erdogan počas piatkového vystúpenia v televízii tieto slová ostro odmietol.



"Po prvé, dajte si vyšetriť svoju vlastnú mozgovú smrť. Takého tvrdenia sú vhodné len pre ľudí ako ste vy, ktorí sa nachádzajú v stave mozgovej smrti," odkázal Erdogan. Macronovi vyčítal, že "vie, ako sa predvádzať", ale "nevie ani poriadne platiť (príspevky) do NATO".



Táto slovná roztržka je predzvesťou, v akej atmosfére sa bude niesť budúcotýždňový summit NATO pri Londýne, na ktorom za majú zúčastniť Macron, Erdogan i americký prezident Donald Trump, poznamenala AFP.