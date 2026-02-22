< sekcia Zahraničie
Francúzsko si predvolá veľvyslanca USA kvôli Deranqueovej smrti
Smrť Deranquea vyvolala vo Francúzsku napätie a spor medzi ľavicou a pravicou pred budúcoročnými prezidentskými voľbami.
Autor TASR
Paríž 22. februára (TASR) - Francúzske ministerstvo zahraničných vecí si predvolá amerického veľvyslanca v Paríži pre vyjadrenia vlády prezidenta USA Donalda Trumpa o zabití pravicového aktivistu Quentina Deranquea, oznámil v nedeľu minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Smrť Deranquea vyvolala vo Francúzsku napätie a spor medzi ľavicou a pravicou pred budúcoročnými prezidentskými voľbami. Zároveň získala odozvu aj v zahraničí, pričom americká administratíva v piatok odsúdila jeho zabitie a označila to za prejav „terorizmu“ v krajine.
„Predvoláme si veľvyslanca Spojených štátov, aby sa ambasáda vo Francúzsku vyjadrila k tejto tragédii... ktorá sa týka národného spoločenstva,“ povedal Barrot pre francúzske médiá. „Odmietame akékoľvek pokusy o zneužitie tejto tragédie... na politické účely,“ zdôraznil. Rezort diplomacie nespresnil, kedy si Charlesa Kushnera predvolá.
Deranque (23) zomrel na následky poranení hlavy, keď ho počas minulotýždňovej demonštrácie proti europoslankyni Rime Hassanovej z ľavicovej strany Nezlomné Francúzsko (LFI) napadlo najmenej šesť ľudí v meste Lyon, pripomína francúzska agentúra. Približne 3200 ľudí sa zišlo v sobotu v Lyone na spomienke na nacionalistického aktivistu, píše agentúra DPA.
Námestníčka amerického ministra zahraničných vecí pre verejnú diplomaciu Sarah Rogersová povedala, že zabitie aktivistu dokazuje, prečo USA „pristupujú k politickému násiliu – terorizmu – tak prísne“. „Keď sa rozhodnete zabíjať ľudí za ich názory miesto toho, aby ste sa ich snažili presvedčiť, rozhodli ste sa tak vystúpiť z civilizovanej spoločnosti,“ napísala na platforme X.
„Násilný radikálny ľavicový extrémizmus je na vzostupe... a v Deranqueho prípade vidno, akú hrozbu predstavuje pre verejnú bezpečnosť,“ uviedla kancelária ministerstva zahraničných vecí USA pre boj proti terorizmu v príspevku, ktorý zverejnilo americké veľvyslanectvo.
