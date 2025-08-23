< sekcia Zahraničie
Francúzsko si predvolalo talianskeho veľvyslanca pre reči Salviniho
Autor TASR
Paríž 23. augusta (TASR) - Francúzsko si v piatok predvolalo talianskeho veľvyslanca po tom, čo taliansky vicepremiér Matteo Salvini kritizoval francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona za jeho návrh nasadiť na Ukrajine v rámci povojnového usporiadania európskych vojakov. Pre agentúru Reuters to v sobotu uviedol zdroj z prostredia francúzskej diplomacie, píše TASR.
Keď sa Salviniho začiatkom tohto týždňa opýtali na jeho pohľad na návrh Macrona vyslať európskych vojakov na Ukrajinu po uzavretí akéhokoľvek mieru s Ruskom, taliansky vicepremiér odpovedal frázou v milánskom nárečí, ktorú možno voľne preložiť ako „zmizni“ alebo „strať sa“.
„Ak chceš, choď tam. Nasaď si prilbu, bundu, vezmi pušku a choď na Ukrajinu,“ odpovedal Salvini novinárom narážajúc na Macrona. Vicepremiér, minister dopravy a líder populistickej strany Liga Salvini už v minulosti francúzskeho prezidenta opakovane kritizoval a to najmä pre jeho postoje k vojne na Ukrajine.
„Veľvyslancovi bolo pripomenuté, že takéto výroky sú v rozpore s atmosférou dôvery a historickým vzťahom medzi našimi dvoma krajinami, ako aj s nedávnym bilaterálnym vývojom, ktorý zdôraznil silnú podobu medzi oboma krajinami, najmä pokiaľ ide o neochvejnú podporu Ukrajiny,“ uviedol zdroj agentúry Reuters.
