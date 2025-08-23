< sekcia Zahraničie
Francúzsko si predvolalo veľvyslankyňu po Salviniho vyjadreniach
Autor TASR
Paríž 23. augusta (TASR) - Francúzsko si vo štvrtok predvolalo taliansku veľvyslankyňu v Paríži Emanuelu D'Alessandrovú v súvislosti s „neprijateľnými“ vyjadreniami talianskeho viceprezidenta a ministra dopravy Mattea Salviniho na adresu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Diplomatické zdroje agentúry AFP o tom informovali v piatok s tým, že Salvini Macrona zosmiešňoval za jeho podporu Ukrajine, píše TASR.
Salvini povedal, že ak Macron podporuje vyslanie európskych vojakov na Ukrajinu ako súčasť bezpečnostných síl, môže si nasadiť prilbu a „ísť sám“.
„Veľvyslankyni bolo pripomenuté, že tieto výroky sú v rozpore s atmosférou dôvery a historickými vzťahmi medzi našimi dvoma krajinami, ale aj s nedávnym bilaterálnym vývojom, ktorý zdôraznil silné zbližovanie medzi obomi krajinami, najmä pokiaľ ide o neochvejnú podporu Ukrajiny,“ uviedol zdroj AFP.
Agentúra pripomína, že nejde o prvý prípad, kedy Salvini na Macrona zaútočil. Už v marci nazval francúzskeho prezidenta „bláznom“ a obvinil ho, že tlačí Európu do vojny s Ruskom.
Francúzsko je dlhodobým podporovateľom Ukrajiny. Spolu s Veľkou Britániou vedie tzv. koalíciu ochotných krajín, ktoré poskytujú Kyjevu vojenskú podporu a diskutujú o možnom nasadení vojakov ako bezpečnostných síl v prípade dosiahnutia prímeria medzi Ruskom a Ukrajinou. Talianska premiérka Giorgia Meloniová odmietla pozvanie na účasť na týchto rokovaniach, dodáva AFP.
