Francúzsko si predvolalo vyslanca KĽDR na protest proti ruskej invázie

Paríž 7. novembra (TASR) - Francúzske ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok uviedlo, že v októbri si predvolalo vyslanca KĽDR na protest proti severokórejskej podpore ruskej invázie na Ukrajinu. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry AFP.



Paríž si diplomata predvolal 28. októbra. "Dali sme jasne najavo, že takáto podpora nezostane bez odozvy," povedal hovorca francúzskeho ministerstva zahraničných vecí Christophe Lemoine.



Dodal, že Francúzsko vývoj veľmi pozorne sleduje a je plne odhodlané "reagovať v koordinácii s partnermi".



Francúzsko a Severná Kórea nemajú diplomatické väzby, no KĽDR má v Paríži zastupiteľský úrad, vysvetľuje AFP.



Severná Kórea patrí medzi najväčších podporovateľov ruskej invázie na Ukrajinu, ktorú Moskva spustila 24. februára 2022. Západ dlhodobo obviňuje KĽDR z toho, že Rusku dodala delostreleckú muníciu a rakety.



Podľa informácií západných tajných služieb vyslala Severná Kórea do Ruska približne 10.000 vojakov, čo naznačuje hlbšie zapojenie do konfliktu na Ukrajine. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa sťažoval, že západní spojenci Kyjeva na situáciu nereagujú adekvátne.