Francúzsko si pripomenulo ôsme výročie útokov z 13. novembra 2015

Paríž 13. novembra (TASR) - Na miestach v Paríži a jeho metropolitnej oblasti, kde sa pred ôsmimi rokmi odohrali najtragickejšie teroristické útoky v novodobých dejinách Francúzska, sa v pondelok konali pietne zhromaždenia, informoval na svojom webe denník Le Figaro.



Spresnil, že na krátkych pietnych aktoch na rôznych miestach v Paríži a na jeho predmestí Saint-Denis sa zúčastnila aj francúzska premiérka Élisabeth Bornová, ktorá takto v mene vlády vzdala hold 130 obetiam teroristických útokov z 13. novembra 2015. K zodpovednosti za útoky sa prihlásila organizácia Islamský štát (IS).



Bornová postupne zavítala na národný štadión Stade de France na parížskom predmestí Saint-Denis, pred päť barov a reštaurácií v východnej časti Paríža a napokon aj pred koncertnú sálu Bataclan, kde bolo teroristami zabitých 90 ľudí.



Francúzska premiérka vo svojom statuse na platforme X napísala, že "13. novembra 2015 islamistický terorizmus zasiahol Francúzsko priamo do srdca". Dodala, že tento deň je "vrytý do našej pamäti - rovnako ako tváre a mená tých, ktorých nám vzalo barbarstvo". Ubezpečila, že Francúzsko na obete týchto útokov nikdy nezabudne.



Útoky z 13. novembra 2015, ktoré spáchali tri komandá džihádistov, si vyžiadali 130 mŕtvych a viac ako 350 zranených.



Súdny proces v kauze týchto útokov sa skončil len v júni 2022, po desiatich mesiacoch pojednávaní.



Osobitný porotný súd v Paríži vtedy odsúdil Salaha Abdeslama, jediného preživšieho člena komanda, na doživotné väzenie, čo je najvyšší trest podľa francúzskeho trestného zákona. Na podmienečné prepustenie má Abdeslam len malú šancu, aj to až po 30 rokoch.



Okrem Abdeslama súd uznal za vinných aj ďalších 19 spoluobvinených. Väčšina z nich bola odsúdená na základe rozličných obvinení súvisiacich s terorizmom, jeden bol uznaný za vinného z menej závažného obvinenia - z podvodu. Tresty vynesené nad nimi sa pohybovali od dvoch rokov odňatia slobody až po doživotie.



Na súde bolo počas čítania verdiktu prítomných 14 obžalovaných vrátane Abdeslama. Zo zvyšných šiestich bol podľa odhadov nažive len jeden muž, ktorý bol v tom čase v tureckom väzení. Ostatní už zrejme prišli o život v Sýrii a Iraku.