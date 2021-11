Francúzsko si pripomína šieste výročie teroristických útokov v Paríži

Paríž 13. novembra (TASR) - Francúzsko si v sobotu pripomína šieste výročie teroristických útokov z 13. novembra 2015, pri ktorých extrémisti zabili v Paríži celkovo 130 ľudí a zranili 350 ďalších. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.



Francúzsky premiér Jean Castex a ďalší predstavitelia si obete útokov uctili minútou ticha. Americká viceprezidentka Kamala Harrisová, ktorá je momentálne na návšteve Francúzska, položila pri tejto príležitosti veniec bielych kvetov pred parížskou kaviarňou, kde sa nachádza pamätná tabuľa obetí útokov.



Pri krvavých udalostiach z 13. novembra 2015 skupina džihádistov spustila paľbu v koncertnej sále Bataclan a potom náhodne strieľali do neďalekých barov a reštaurácií. Samovražední atentátnici sa odpálili pri štadióne Stade de France počas medzinárodného zápasu.



Vlani verejné spomienkové akcie zrušili pre pandémiu nového koronavírusu. Tohtoročné spomienkové podujatia týkajúce sa najhorších útokov vo Francúzsku od druhej svetovej vojny, sa konajú v čase prebiehajúceho súdneho procesu voči 20 mužom, ktorí sú obvinení v súvislosti s touto sériou koordinovaných teroristických útokov.



V prípade dokázania viny čelí väčšina z nich doživotným väzobným trestom, a to za napomáhanie pri dodaní zbraní, áut či za organizáciu útokov. Medzi obžalovanými je i jediný preživší atentátnik – strelec Salah Abdeslam, ktorý má francúzske i marocké občianstvo. Ostatných priamych páchateľov totiž zastrelila polícia alebo ešte predtým zomreli po samovražednom útoku. Šiestich obžalovaných súdia v ich neprítomnosti. Tento rozsiahly proces, najväčší v moderných právnych dejinách Francúzska, sa začal v septembri a očakáva sa, že potrvá do mája budúceho roku.