Francúzsko si pripomína výročie útokov z 13. novembra 2015

Paríž 13. novembra (TASR) - Francúzsko si v nedeľu pripomenulo siedme výročie teroristických útokov v Paríži a na jeho predmestí Saint-Denis.



Išlo o šesť útokov spáchaných strelnými zbraňami a tri samovražedné bombové atentáty, ktoré sa odohrali v koncertnej sieni Bataclan, na terasách reštaurácií a barov v 1., 10. a 11. parížskom obvode a v blízkosti národného futbalového štadióna na predmestí Saint-Denis. Vyžiadali si životy 131 ľudí a 350 zranených.



Ako v nedeľu informoval denník Le Parisien, séria spomienkových aktov sa začala približne o 09.00 h na štadióne Stade de France na predmestí Saint-Denis, kde boli prečítané mená obetí útoku a prítomní si po položení vencov a kytíc kvetov uctili ich pamiatku minútou ticha.



Podobný scenár mali neskôr v priebehu dopoludnia aj ďalšie spomienkové akty na miestach ďalších zo série atentátov: na terasách reštaurácií, kaviarní a bistier Carillon, Petit Cambodge, La Bonne Bire, Comptoir Voltaire, La Belle Equipe a pred koncertnou sieňou Bataclan.



Le Parisien pripomenul, že útoky z 13. novembra 2015 boli najtragickejšie v dejinách Francúzska. K zodpovednosti za ne sa prihlásila organizácia Islamský štát (IS).



Dnešné spomienkové podujatia boli prvými od skončenia súdneho procesu, ktorý viedol k odsúdeniu 13 obžalovaných v tejto kauze. Súdny proces s nimi sa skončil 29. júna po desiatich mesiacoch pojednávaní.



Väčšina zo súdených osôb bola obvinená z napomáhania pri vytváraní falošných identít, prepravy útočníkov zo Sýrie do Európy či z poskytovania peňazí, telefónov, výbušnín a zbraní.



Obžalovaní dostali tresty od dvoch rokov do doživotného väzenia vyneseného súdom pre Salaha Abdeslama, ktorý je jediným preživším členom útočiacich teroristických kománd.



Abdeslam sa stal piatym mužom vo Francúzsku odsúdeným na doživotie, čo je najvyšší trest podľa trestného zákonníka, podľa ktorého je súčasne možnosť prepustenia na slobodu minimálna. Abdeslam sa proti verdiktu neodvolal, čím sa jeho odsúdenie stalo právoplatným, dodal Le Parisien monitorovaný agentúrou TASR.