Francúzsko si spomína na masaker Alžírčanov v Paríži

Paríž 17. októbra (TASR) - Stovky ľudí si v nedeľu v Paríži pripomenuli 60. výročie násilného zákroku parížskej polície proti protestu Alžírčanov, ktorého rozsah francúzske úrady celé desaťročia tajili. Na spomienkovom pochode sa zúčastnili aj pamätníci pochodu či ich potomkovia, informovala agentúra AFP.Francúzsky prezident Emmanuel Macron v sobotu odsúdil tento masaker ako. Uviedol, že v noci 17. októbra 1961 boli pod velením smutne známeho parížskeho policajného prefekta Mauricea Papona spáchané zločiny.Zabitých bolo niekoľko desiatok demonštrantov auvádza sa vo vyhlásení prezidenta Macrona, ktorý si v sobotu položením venca a minútou ticha uctil pamiatku týchto alžírskych obetí. Stalo sa tak na nábreží Seiny v meste Bezons na okraji Paríža, kde sa protestný pochod pred 60 rokmi začal.Alžírsky prezident Abdal Madžíd Tabbún v sobotu v súvislosti s výročím tragických udalostí vyzval Francúzsko, aby k problémom z minulosti, ktoré obe krajiny zdedili, pristupovaloJeho kancelária predtým vydala vyhlásenie, podľa ktorého zásah parížskej polície zo 17. októbra 1961 odhaľuje hrôzuSamotný Tabbún okrem toho vyhlásil, že Alžírsko si odteraz vždy 17. októbra uctí pamiatku obetí parížskeho masakru minútou ticha.Macronovo vyhlásenie časť francúzskych historikov privítala. Medzi nimi bol aj napr. Benjamin Stora, autor oficiálnej správy o kolonizácii a vojne v Alžírsku.Odborníci ocenili, že Macronov komentár k udalostiam i konštatovanie, že šlo o zločin, ide za rámec vyhlásení jeho predchodcu v úrade Francoisa Hollanda. Ten v roku 2012 uznal, že protestujúci Alžírčania boli, uviedla AFP.Ako v nedeľu informoval web BFM, politici z ľavicových strán Macrona odsúdili, že vo svojom hodnotení", zatiaľ čo pravica kritizuje MacronovZa nedostačujúce považujú Macronovo vyhlásenie aj mnohí aktivisti, napríklad Rahim Rezigat, bývalý člen francúzskej federácie Frontu národného oslobodenia (FLN). Podľa neho Macronvo vzťahu k svojim voličom,Mimouna Hadjamová, hovorkyňa združenia Afrika93, podľa BFM uviedla, že vyhlásenie Elyzejského paláca jeUpozornila, že vtedajší parížsky policajný prefekt MauricePrezident združenia SOS Racisme Dominique Sopo uvítal pokrok vo vnímaní tragédie, ale vyjadril ľútosť nada jeho. Uznal, že MacronSopo vytkol Macronovi aj to, že zodpovednosť za masaker v Paríži obmedzil len na Papona.pripomenul Soto.Vzťahy medzi Parížom a Alžírom sú momentálne napäté v dôsledku diplomatického sporu, ktorý vyvolalo Macronovo vyjadrenie pre denník Le Monde zo začiatku októbra, keď deklaroval, že v Alžírsku vládne. Táto africká krajina má podľa Macrona tiež, ktorá bolaa nezakladá sa na pravde.Alžírsko v reakcii na to odvolalo svojho veľvyslanca z Paríža a zakázalo francúzskemu vojenskému lietadlu vstup do vzdušného priestoru.