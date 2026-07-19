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Francúzsko si uctilo obete razie Vél d'Hiv z roku 1942
Táto pietna spomienka sa konala v čase rastúceho antisemitizmu vo Francúzsku.
Autor TASR
Paríž 19. júla (TASR) - Francúzsko si v nedeľu pripomenulo 84. výročie udalostí z roku 1942, keď polícia v Paríži zadržala viac ako 13.000 Židov a deportovala ich do nacistických vyhladzovacích táborov, informovala agentúra AP.
Táto pietna spomienka sa konala v čase rastúceho antisemitizmu vo Francúzsku a krátko po tom, ako v piatok vyšlo najavo, že neznámi páchatelia poškodili v Paríži pamätnú tabuľu venovanú manželskému páru a ich dcére, ktorí počas razie zachránili 13-ročného židovského chlapca. Izrael ich neskôr ocenil titulom Spravodliví medzi národmi.
„Zaútočiť na Spravodlivých znamená znesvätiť celý vesmír,“ vyhlásila námestníčka francúzskeho ministra obrany Alice Rufová. Dodala, že pamätná tabuľa bude obnovená a Francúzsko nebude ustupovať antisemitizmu v nijakej podobe.
Razia známa ako Vél d'Hiv podľa názvu Zimného velodrómu v Paríži, kde zadržaných dočasne sústreďovali, patrí k najtemnejším kapitolám francúzskych dejín počas druhej svetovej vojny. V dňoch 16. a 17. júla 1942 polícia na príkaz kolaborantského režimu vo Vichy zadržala viac ako 13.150 Židov vrátane približne 4000 detí. Väčšinu následne deportovali do koncentračných a vyhladzovacích táborov, odkiaľ sa takmer nikto nevrátil.
Francúzsko oficiálne priznalo podiel štátu na holokauste až v roku 1995, keď vtedajší prezident Jacques Chirac uznal zodpovednosť francúzskych úradov za raziu Vél d'Hiv a ospravedlnil sa za ich úlohu pri deportáciách Židov.
Vo Francúzsku žije najväčšia židovská komunita v Európe. Po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023 a následnej vojne v Pásme Gazy Francúzsko zaznamenalo výrazný nárast antisemitských incidentov vrátane vyhrážok, vandalizmu a fyzických útokov.
Táto pietna spomienka sa konala v čase rastúceho antisemitizmu vo Francúzsku a krátko po tom, ako v piatok vyšlo najavo, že neznámi páchatelia poškodili v Paríži pamätnú tabuľu venovanú manželskému páru a ich dcére, ktorí počas razie zachránili 13-ročného židovského chlapca. Izrael ich neskôr ocenil titulom Spravodliví medzi národmi.
„Zaútočiť na Spravodlivých znamená znesvätiť celý vesmír,“ vyhlásila námestníčka francúzskeho ministra obrany Alice Rufová. Dodala, že pamätná tabuľa bude obnovená a Francúzsko nebude ustupovať antisemitizmu v nijakej podobe.
Razia známa ako Vél d'Hiv podľa názvu Zimného velodrómu v Paríži, kde zadržaných dočasne sústreďovali, patrí k najtemnejším kapitolám francúzskych dejín počas druhej svetovej vojny. V dňoch 16. a 17. júla 1942 polícia na príkaz kolaborantského režimu vo Vichy zadržala viac ako 13.150 Židov vrátane približne 4000 detí. Väčšinu následne deportovali do koncentračných a vyhladzovacích táborov, odkiaľ sa takmer nikto nevrátil.
Francúzsko oficiálne priznalo podiel štátu na holokauste až v roku 1995, keď vtedajší prezident Jacques Chirac uznal zodpovednosť francúzskych úradov za raziu Vél d'Hiv a ospravedlnil sa za ich úlohu pri deportáciách Židov.
Vo Francúzsku žije najväčšia židovská komunita v Európe. Po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023 a následnej vojne v Pásme Gazy Francúzsko zaznamenalo výrazný nárast antisemitských incidentov vrátane vyhrážok, vandalizmu a fyzických útokov.