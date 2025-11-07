< sekcia Zahraničie
Francúzsko: Situácia v Mali dokazuje, že orientácia na Rusko zlyhala
Reuters pripomína, že Francúzsko malo v regióne Sahel viac než desaťročie nasadené jednotky.
Autor TASR
Paríž 7. novembra (TASR) - Rozhodnutie vojenskej junty v Mali obrátiť sa na Rusko a ozbrojené skupiny napojené na Moskvu s cieľom získať bezpečnostnú pomoc v boji proti islamistickým militantom sa podľa francúzskeho ministerstva zahraničných vecí ukázalo ako neúspešné. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„S veľkou pozornosťou a úprimným znepokojením sledujeme bezpečnostnú situáciu v Mali,“ povedal vo štvrtok hovorca ministerstva zahraničných vecí Pascal Confavreux. „Čo môžem dodať je, že vidíme, že sporná prítomnosť Ruska alebo síl s ním spojených v Mali v žiadnom prípade nezabezpečuje bezpečnosť malijských žien a mužov,“ dodal.
Začiatkom septembra oznámila džihádistická skupina Džamát nusrat al-islám wa al-muslímín blokádu dovozu paliva do Mali a jej členovia odvtedy útočia na konvoje nákladných áut s palivom. Toto konanie podľa Reuters vyvinulo tlak na vojenskú vládu a zvýšilo obavy, že džihádisti by sa mohli pokúsiť nastoliť svoju vládu v tejto západoafrickej krajine.
Islamistické povstania na severe a politická nestabilita vyvolali viac než desať rokov trvajúce nepokoje v Mali, ktoré viedli k sérii prevratov v rokoch 2020 a 2021. Po nich sa k moci v krajine dostala armáda.
Reuters pripomína, že Francúzsko malo v regióne Sahel viac než desaťročie nasadené jednotky. Mali od roku 2012 sužuje bezpečnostná kríza, ktorú zhoršujú násilnosti zo strany skupín napojených na al-Káidu a Islamský štát, ako aj zločineckých gangov. Junta sa tiež odvrátila od západných partnerov, ako je bývalá koloniálna mocnosť Francúzsko, a v mene národnej suverenity sa politicky a vojensky zladila s Ruskom, pripomína AFP.
Confavreux povedal, že Francúzsko má naďalej ambasádu v malijskom Bamaku, ktorá sa primárne zameriava na poskytovanie konzulárnych služieb pre viac než 4000 francúzskych občanov v Mali. Dodal, že ich bezpečnosť je jednou z priorít Francúzska.
